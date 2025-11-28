Caspe y el Gobierno de Aragón refuerzan su apuesta por la educación con inversiones y mejoras en centros escolares

Caspe está impulsando un conjunto de actuaciones para modernizar las instalaciones educativas, promover la sostenibilidad y ampliar la oferta formativa para los jóvenes del municipio.

Desde la concejalía de Educación, el Ayuntamiento está desarrollando nuevas áreas verdes en los espacios recreativos escolares. “Esta iniciativa no solo mejora el entorno físico de los centros, sino que fomenta entre los estudiantes la conciencia ambiental y la importancia de la sostenibilidad, animándolos a convertirse en agentes de cambio”, ha subrayado la alcaldesa, Ana Jarque.

Asimismo, en colaboración con la Fundación Adislaf, el colegio Alejo Lorén ha ampliado sus instalaciones incorporando cuatro nuevas aulas destinadas al alumnado de 6º de Primaria. En ese sentido, Jarque ha destacado que esta actuación supone “un paso importante para ofrecer espacios más amplios, cómodos y adaptados a las necesidades de los estudiantes”, reforzando la apuesta municipal por la excelencia educativa.

Paralelamente, el Gobierno de Aragón ha destinado 369.050 euros a la ampliación y adecuación de aulas en el IES de Caspe, una intervención “necesaria ante el crecimiento demográfico que experimenta la localidad”, según ha manifestado la alcaldesa.

A esta inversión se suman 201.450 euros para implantar el nuevo grado básico de FP en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas ampliando la oferta formativa y profesional para los jóvenes.

La escuela infantil también mejora sus servicios con la reciente apertura del nuevo comedor escolar, operativo de lunes a viernes entre las 8.00 y las 19.00 horas, lo que facilita la conciliación familiar. “La inversión destinada al equipamiento de cocina y adecuación de espacios asciende a 5.325,47 euros”, ha subrayado Ana Jarque.

Además, se han completado las obras de naturalización y remodelación de los patios escolares, con una inversión de 35.000 euros, transformando estos espacios en zonas de juego más seguras, atractivas y educativas.

Jarque ha explicado que todas estas actuaciones reflejan “el compromiso firme del equipo de gobierno con las familias de Caspe y con el futuro de nuestros jóvenes”. “Desde la llegada del actual equipo de gobierno al Ayuntamiento, se han ejecutado numerosas mejoras y se continúa trabajando en nuevas iniciativas para seguir ampliando y reforzando la calidad educativa de la ciudad”, ha argumentado la alcaldesa.