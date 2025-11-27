El PP pide que se haga pública la investigación a Gómez Gámez y este responde: "No tengo nada que temer"

El Partido Popular de Zaragoza le ha pedido al PSOE que haga público "de manera íntegra" el expediente del Comité Federal de Ética relativo al concejal socialista Gómez Gámez tras su aparición, con nombres y apellidos, en el nuevo informe de la UCO.

Lo han hecho a través de una moción presentada en el pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento, que ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, y el rechazo de la bancada de la izquierda.

La iniciativa también pedía que la portavoz socialista, Lola Ranera, ofreciera una explicación pública sobre la restitución de Gómez Gámez como portavoz adjunto, así como que el PSOE abra "una investigación interna rigurosa y transparente".

Ha tomado la palabra para exponer la moción el concejal popular Serrano, quien ha defendido que la aparición del nombre de Gómez Gámez en dos informes de la UCO obliga, a su juicio, a una "máxima transparencia política".

Autoridad moral

Serrano ha sostenido que los ciudadanos "tienen derecho a conocer la totalidad del expediente del Comité de Ética", y ha reprochado al PSOE no haber detallado en qué consistieron los procesos internos que derivaron en la restitución del edil. Según el concejal, la falta de explicaciones públicas "degrada la autoridad moral" del concejal socialista.

Por su parte, Ranera ha defendido que el expediente interno relativo a Gómez Gámez se resolvió "conforme a los procedimientos del partido", y ha pedido a los populares "dejar trabajar a los jueces". En este sentido, ha asegurado que desde su partido condenan la corrupción. "El PSOE tiene tolerancia cero. No sé lo que pasa con el PP y Mazón o un tal M.Rajoy", ha acusado.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha sido por su parte muy claro con su pregunta hacia Gómez Gámez. "¿Conocía a Ábalos de antes o a partir de entonces? Porque con ese "Ok" que aparece al lado de su nombre en los informes parece evidente que sí", ha apuntado.

¿Acusaciones?

Y vaya que sí ha respondido Gómez Gámez. Desde su escaño y con un tono firme ha asegurado que no está acusado de ningún delito y que, pese a las insistencias de PP y Vox, no se siente "intimidado". "¿Usted me acusa de algo? ¿Tiene algún tipo de jurisdicción?", se ha dirigido a Serrano, asegurándole que "no tiene nada que temer" y que dará las explicaciones "cuando considere oportuno" y no cuando se lo exijan ellos.

Una respuesta que Serrano ha calificado de "impresentable" y ante lo que el edil socialista se ha vuelto a defender insistiendo en que sólo corresponde aportar explicaciones oficiales "cuando exista una acusación formal". Ha negado así que la documentación en la que aparece su nombre suponga "irregularidad alguna" por su parte.

No ha dudado intervenir, en este acalorado debate, la alcaldesa Natalia Chueca, quien ha replicado que "los silencios dicen más que las palabras" y que el PSOE "ha perdido la oportunidad de explicar por qué el nombre de su portavoz adjunto aparece en informes policiales".

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha acusado al PP de "pura demagogia" y ha sostenido que los populares intentan "manchar el nombre" de concejales y responsables públicos mientras "no cuestionan a grandes constructoras implicadas en casos de corrupción a nivel nacional".

Ha recordado así que "empresas como Acciona llevan décadas apareciendo en investigaciones judiciales", y ha reprochado al Gobierno no reclamar que se les prohíba contratar con administraciones públicas.