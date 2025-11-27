Kylie, americana en Zaragoza, sobre Acción de Gracias: "Me he dado cuenta aquí de la importancia de la fiesta"

A Kylie Martin siempre le movió la curiosidad y el deseo de conocer nuevas culturas. Esa inquietud la llevó a cruzar el Atlántico desde Estados Unidos. Su nueva etapa en España empezó en Almería, donde estuvo viviendo un año, pero ahora reside en Zaragoza.

Pese a que esta joven nació en Alemania, ha vivido casi toda su vida en el estado de Míchigan, en la ciudad de Detroit, ya que su padre era militar en Estados Unidos. Con apenas 23 años, ha trabajado como periodista, aunque actualmente ejerce como profesora de inglés en Zaragoza, donde lleva tan solo dos meses y continúa perfeccionando su español.

A miles de kilómetros de distancia de su hogar y con la llegada de una fecha tan señalada para los estadounidenses como Acción de Gracias (Thanksgiving), Kylie reconoce que la nostalgia es un sentimiento todavía más presente. No obstante, tal y como cuenta, esta festividad nunca llegó a tener un significado especial para ella hasta que empezó a vivir en España.

"Es interesante, cuando vivía en los Estados Unidos no me importaba el Día de Acción de Gracias. No me gusta la historia debido al genocidio contra los nativos americanos, y me daba igual sentarme a comer todo el día", relata.

Y aunque recuerda con cariño las largas horas de comida familiar y de mesas llenas de platos, es ahora cuando es más consciente de su importancia: "Me he dado cuenta aquí de lo importante que es la fiesta para la cultura americana", confiesa.

Por eso, asegura que los estadounidenses que viven en España, incluida ella misma, van a celebrar Acción de Gracias. Y lo enfatiza con más emoción: "¡Es que tenemos que hacerlo!".

Así, aunque el día oficial es este jueves, Kylie se reunirá el viernes después del trabajo con sus amigos estadounidenses para recrear, en la medida de lo posible, la tradición. "Haremos lo que sea necesario para que funcione", asegura.

Porque este día va mucho más allá que una comida: "La tradición es reunirse con nuestra familia y amigos". Aunque aquí no está acompañada de sus seres queridos, ha creado una comunidad de amigos con los que puede celebrar este día.

"Es como una fiesta... incluso si tenemos que triturar la calabaza a mano entre todos para preparar el pastel”, resalta. Precisamente, para Kylie, algo que es muy importante es encontrar los ingredientes acertados. Y es que en Zaragoza se puede comprar pavo en lugares como el Mercado Central o ingredientes para acompañarlos en tiendas como Taste of America, ubicada justo al lado.

Por eso, Kylie no ha tenido problemas en encontrar los productos para esta comida tan especial. "Queremos y tenemos lo que comemos en una cena tradicional de Acción de Gracias", afirma.

Aunque el pavo es el producto estrella, llega acompañado de una larga lista de acompañantes típicos como la salsa de arándanos, que se usa para el pavo asado, la crema de maíz, el puré de calabaza o las distintas especias.

Kylie es previsora y ya lo tiene todo preparado: "Es una cena de pavo, con “stuffing" (relleno), puré de papas, judías verdes y mucho más", detalla la americana.

Aumento de una tradición

Pero Kylie es solo una persona más que va a celebrar Acción de Gracias en Zaragoza. Estos días se ha notado un aumento de la venta de pavo, lo que refuerza la idea de que cada vez son más las personas que lo celebran.

Así lo asegura Carmen Camara, dueña de la Pollería Mamatere, en pleno Mercado Central: "Se nota el incremento de venta estos días".

Además, aunque otras personas como las latinoamericanas, o incluso los propios zaragozanos, se animan a celebrar esta tradición, en su mayoría son personas americanas, comunidad que ha crecido en Aragón.

Según datos del INE del 1 de enero de 2024, en la provincia de Zaragoza hay 530 americanos, 97 en Huesca y 32 en Teruel, siendo en total 659 americanos los que viven en Aragón. Así, además del aumento de población americana, con el paso del tiempo, también llega el incremento de ganas de querer celebrar esta tradición.