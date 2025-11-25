Óscar, dueño de una pequeña tienda en Zaragoza, sobre la Navidad: "Vendo un 25% más por las luces y el Black Friday"

La llegada temprana de la Navidad no solo se nota ya en las calles de Zaragoza, donde los adornos esperan ya para brillar. En los pequeños comercios del centro de la ciudad aseguran que “ya se lleva notando el espíritu navideño desde hace un par de semanas”.

Así lo señala a este diario Yolanda Campaña, gerente de Altripiu, una pequeña tienda ubicada en la calle Don Jaime I. “Este año se nota más ambiente, ya han pasado muchos para comprar sus regalos de Navidad y amigos invisibles. Van con tiempo”, confirma.

Una compra que, espera, será “mayor” una vez se hayan encendido las luces de Navidad este sábado 29 de noviembre. “La decoración anima mucho a la gente, salen más a la calle y, al pasar por los comercios, les llama a comprar los regalos desde mucho antes”, confirma.

Unos metros más adelante, en la misma calle, Óscar Sanz, administrador único de Josan Equipajes, asegura que tanto las luces como el Black Friday “mueve entre un 20% y un 25% más las ventas”. “Siempre se nota, partiendo de la base de que este mes y hasta el día 15 de diciembre eran muy bajos en venta”, expone.

"Este mes sería muy malo"

Es por eso que ve el adelanto de las luces de Navidad como una medida “muy positiva” para el pequeño comercio. “Si no tuviéramos estos incentivos para que la gente se anime a salir, este mes sería muy malo”, asegura.

Sobre el adelanto de las compras, plantea que “el bombardeo en las redes sociales y la publicidad” causan un efecto llamada “semanas antes de que se enciendan las luces”. Asimismo, señala que, pese a que las luces en la calle Don Jaime I son “bastante mediocres”, “si se nota una mayor afluencia de ciudadanos por la zona”.

No solo lo han notado en el sector de la moda, también en las pequeñas pastelerías de la zona aseguran que “solo en el día del encendido las ventas aumentan el doble”. Así lo asegura Ana María Cervera, dependienta en la tienda de dulces Tupinamba (también en la calle Don Jaime I), quien asegura que “se nota muchísimo cuando ponen las luces”.

No obstante, en su opinión “adelantar tanto la Navidad hace que se pierda un poco la ilusión de la época”. Eso sí, asegura que es “indudable” el beneficio que genera este tipo de actos en el pequeño comercio.

En la plaza del Pilar, Karina Betancourt es dependienta de la tienda de decoración Olé. Afirma que, cuando se van acercando estas fechas señaladas “las ventas aumentan muchísimo porque la gente ya viene directa a ver los nuevos artículos navideños”.

Además de las compras, asegura que “solo hay que asomarse a la calle para ver que se llenan”.