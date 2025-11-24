Zaragoza encarga el proyecto para reformar una de sus fuentes más conocidas: tendrá un presupuesto de 16.819 euros

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha licitado el contrato para que una empresa se haga cargo de la redacción del proyecto de obras de uno de los monumentos más emblemáticos de la plaza del Pilar. Se trata de la fuente de Goya, vacía desde hace años por problemas de filtraciones, que se reformará dentro del plan Director para convertir el salón de los Zaragozanos en un espacio renovado de cara al Bicentenario de Goya en 2028.

Hace meses que este proyecto dio sus primeros pasos, con la demolición del mítico Cubo de la antigua Oficina de Turismo. El siguiente paso ahora es comenzar a preparar la reforma de esta conocida fuente, con un contrato que alcanza los 16.819 euros.

Fue en marzo de 2023 cuando se detectaron filtraciones importantes que obligaron a vaciar y vallar tanto la Fuente de Goya como la de la Hispanidad. El paso del tiempo ha provocado, además, la aparición de porosidad, grietas y el deterioro del revestimiento.

Según se señala en los pliegos, la empresa que ejecute el proyecto de reforma deberá tenerlo listo dentro de un plazo de dos meses. Además, se considerará como causa de penalización la demora del plazo de ejecución y el Ayuntamiento podrá exigir desde 300 euros al día (en caso de que se retrasen una semana) hasta unos 500 euros al día (a partir de 15 días de retraso).

Dentro de este plan, tanto la Fuente de Goya como la de la Hispanidad (también en la plaza del Pilar) se someterán a una modernización integral. Ya se avanzó que ambas mantendrían su protagonismo simbólico, pero que tendrán que renovarse tanto estructuralmente como las instalaciones hidráulicas y acabados para garantizar su conservación y adecuarla a criterios actuales de accesibilidad, sostenibilidad y estética urbana.

También, como parte de este plan Director, se ha mejorado la seguridad en el entorno con la colocación de cámaras de conteo (que en unos meses serán de videovigilancia) en los 13 accesos que dan a la plaza. Se señalaba también en los pliegos de este gran proyecto que, dentro de los planes del Consistorio para mejorar el salón de los zaragozanos, estaba la posibilidad de renaturalizar la plaza, la mejora del alumbrado, la instalación de pantallas y la señalización.