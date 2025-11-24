El precio de los alimentos se dispara a un mes de la Navidad: "La merluza cuesta ya 20 euros y el ternasco ha subido un 30%"

Queda un mes para que se celebre Nochebuena y ya se nota en la cesta de la compra. Que los precios no paran de subir sigue siendo una realidad, y que en Navidad el aumento es aún mayor, también. El ternasco, el rape o la merluza son algunos de los productos estrella en estas fechas y ya han visto encarecido su precio.

Quienes notan de primera mano esa subida son los propios comerciantes del Mercado Central, así como, por supuesto, los clientes. Sin embargo, todavía esperan una subida mayor de cara a los días más cercanos de Navidad.

"Ya ha subido bastante el precio", asegura Daniel, encargado de Pescadería y Mariscos David y Raquel Matosas. En su establecimiento siempre hay personas esperando, pero a las puertas de diciembre, "la demanda es todavía mayor", reconoce el propio Daniel.

En su comercio se venden todo tipo de pescados, pero el responsable tiene claro cuáles son los platos que más éxito tienen: "Merluza para rellenar, congrios a los que se le añade salsa verde, rapes, salmón, sepia o pata de cangrejo", enumera.

En cuanto a los precios, asegura que son varios los productos que ya han subido de precio, como la merluza: "Estaba a 8 euros y ahora ya ronda los 20, que es precio de amigo", confiesa.

Unos precios altos, pero que pueden seguir subiendo de aquí a Navidad. "Depende del producto que llegue", explica Daniel.

Precio del medio kilo de bacalao. E.E

Otros clientes apuestan por el pescado congelado, ya sea por el precio o por la posibilidad de tener el género preparado antes. Mari Carmen Pedrajas, empleada de Congelados Mare Sánchez, explica que "con respecto al año pasado está todo al mismo precio".

Maricarmen Pedrajas, empleada de Congelados Mare Sánchez. E.E

Además, Mari Carmen explica que hay muchos clientes que han sido previsores y "que han comprado todo lo de Navidad". Por eso, asegura que ya ha visto cambios en las tendencias de compra: "Cada año la gente compra antes, ya sea para que no le suban el precio, para tener el género preparado o quitarse del follón", afirma.

Sin embargo, el pescado no es lo único que ha visto un incremento del precio, la carne también suele ser un alimento que no falla en los encuentros navideños. El ternasco de Aragón, el cochinillo, o la carrillera son los productos más vendidos en la Carnicería Antonio, donde reconocen que también han subido su precio.

En el caso del ternasco, su precio está ahora en 30 euros el kilo, pero no se puede garantizar que no vaya a subir. "Hoy estaba ya al 30% y después puede llegar a subir el 50%", cuenta Darwin Granda, un trabajador del local.

Pero el precio no se queda ahí, por lo que añade que "de cara a la Navidad todo sube". "Te puedo dar un precio, pero mañana será otro", subraya.

Más platos

Sin embargo, hay otros establecimientos como las fruterías o panaderías que no han aumentado sus precios. Lola, dueña de Charcutería Antonio, cuenta que los precios son los mismos que durante todo el año: "No sé por qué tenemos que aumentar los precios ahora", dice.

Así, explica que venden todo tipo de embutidos, pero que el jamón es lo que más se vende en estas fechas, y, aunque depende del tipo, "los normales rondan entre los 23 y 34 euros el kilo".

Precio del jamón en el Mercado Central. E.E

Aunque hay otros productos que van por delante en el aumento de los precios, como son los huevos. De acuerdo con los datos actualizados del INE, han subido hasta un 22%.

Olga Romero, dueña de la Pollería Olga, cuenta que en su establecimiento venden sobre todo pollo, alimento que no ha variado su precio, al contrario que los huevos.

Olga Romero, dueña de Pollería Olga. E.E

"Una docena de huevos L está ahora a 3,85 euros, mientras que los que son XL a 4,50 euros", explica. Ante esta situación, tanto Olga como las clientas ironizan: "Este año nada de marisco, unos huevos fritos, que se note que hay dinero. Vamos a comer caviar y huevos".

Con todo este incremento, son cada vez más las personas que optan por comprar antes los alimentos para sus menús navideños. Sin embargo, todavía hay personas que a pesar de "gastar muchísimo", prefieren comprar unos días antes de Navidad. "Aunque sé que suben los precios, no me gusta congelar", cuenta una clienta.

En definitiva, las fechas de empezar con la compra navideña continúan siendo muy variadas, a pesar del incremento de los precios.