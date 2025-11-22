Pedro, administrador de fincas, sobre el miedo a los incendios de coches eléctricos: "Cuesta apagarlos, pero prenden igual"

En muchas comunidades de vecinos españolas ha comenzado a extenderse una inquietud: ¿Son realmente seguros los coches eléctricos aparcados en garajes comunitarios? Para Pedro Marco, administrador de fincas que gestiona varias comunidades en Zaragoza, el miedo "siempre es normal cuando hay algo nuevo".

No obstante, asegura que desde el colegio de Administradores de Fincas en Aragón tratan de transmitir "un mensaje de calma" a los propietarios. Lo primero que señala es que el riesgo de incendios en garaje "no es exclusivo de los vehículos eléctricos".

Marco insiste en que los incendios en aparcamientos "siempre han existido y existirán". El tipo de vehículo (eléctrico o de combustión) no es, en su opinión, la única variable que importa. Para él, la clave está más bien en las instalaciones comunitarias.

El primer paso, a la hora de prevenir una desgracia, es asegurar "que las comunidades estén bien asesoradas, conociendo las normativas vigentes en protección contra incendios". Otro punto importante, según Marco, es que la comunidad lleve a cabo "inspecciones regulares", tanto de protección contra incendios como de las instalaciones eléctricas.

Y, sobre todo, asegura que es "muy importante" también la concienciación de los propietarios, evitando "acumular objetos en las plazas de garaje y garantizando que los vehículos estén bien mantenidos". "Al final no es más el tipo de vehículo, sino la seguridad que se toma sobre esos vehículos", resume Marco.

"No hay evidencias"

Desde su experiencia, Marco no ha observado un aumento claro de siniestros eléctricos frente a los convencionales. "No tenemos por ahora estadísticas que lo evidencien o que indiquen que han sido muchos más", asegura.

En Zaragoza, por ejemplo, menciona que ya ha habido dos incendios en garajes este año. Aunque, en ningún caso han sido eléctricos. Aunque Marco admite que entiende la preocupación "porque es algo nuevo y mucho más aparatoso a la hora de sofocar el fuego".

Efectivamente, las baterías de litio de los coches eléctricos pueden alcanzar temperaturas muy altas y generar reacciones químicas que dificultan su extinción. Para sofocar una batería incendiada los bomberos tienen que aplicar un protocolo muy distinto al de un fuego convencional.

De hecho, Marco señala que para apagar un vehículo eléctrico es necesario sumergirlo "entero dentro de un tanque de agua". En este sentido, señala que los bomberos de Zaragoza tienen un camión-tanque para este tipo de emergencias, pero "dentro del garaje es más complicado porque no pueden entrar con él".

Para el administrador de fincas, la solución no pasa por prohibir los eléctricos. "Lo que hay que hacer es garantizar que quien instale un punto de carga sea un profesional, que estén todas las revisiones en regla y que las comunidades cuenten con una instalación común si es posible", señala.

Marco insiste en que "no hay ninguna lista que diga que un coche eléctrico se prende más que uno de combustión". Este es, para el experto, un accidente que "puede pasar", pero no por ello hay que "demonizar los eléctricos".

En su opinión, es necesario un esfuerzo formativo "desde las administraciones a los vecinos para que adecúen los garajes a las nuevas normativas".