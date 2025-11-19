Zaragoza destinará 8,5 millones para cuidar las zonas verdes: "Es un paso decisivo en la transformación de la ciudad"

El Gobierno de Zaragoza, en su reunión de este lunes, ha dado luz verde al inicio del proceso de licitación de 'ZGZ Verde 360', un ambicioso contrato plurianual, valorado en casi 8,5 millones de euros, destinado a completar el plan municipal de mejora de la infraestructura verde urbana y de todos sus equipamientos. Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su compromiso con una ciudad más segura, sostenible y bien cuidada, gracias a una gestión técnica avanzada, una supervisión continua del arbolado y una atención integral al mantenimiento del espacio público.

El contrato tendrá un presupuesto de 8,5 millones con una duración de cuatro años, prorrogable uno más, lo que permitirá una mayor estabilidad técnica, planificación presupuestaria y eficiencia administrativa. En total, el Ayuntamiento podrá movilizar más de 10 millones de euros durante toda su vigencia.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que “hasta ahora, las tareas de conservación relacionadas con la obra civil, mobiliario urbano, juegos infantiles o control técnico del arbolado se vienen realizando con unos recursos limitados y sin un contrato estructurado que permita a los servicios municipales una planificación sistemática. La nueva medida supone una apuesta estratégica por la optimización de los recursos y la mejora sustancial de la calidad del espacio público”.

"ZGZ Verde 360 -ha añadido la alcaldesa- supone un paso decisivo en la transformación verde de nuestra ciudad. Con este proyecto completamos un modelo de gestión profesional y sostenible que garantiza la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural y la mejora constante de nuestros espacios públicos".

El Ayuntamiento contará con un contrato específico que integra la conservación de obra civil y mobiliario urbano; el mantenimiento de juegos infantiles y equipamientos deportivos de las zonas verdes; y un servicio de control de calidad y seguridad del arbolado urbano.

La licitación se estructura en tres lotes. El Lote 1 está dotado con 1 millón de euros anuales, cubre la conservación de la obra civil y del mobiliario de la Infraestructura Verde, garantizando el mantenimiento en óptimas condiciones de bancos, papeleras, pérgolas, caminos y otros elementos urbanos de parques y jardines. El Lote 2, con 780.000 euros al año, se destina a la conservación de áreas infantiles, zonas de mayores y equipamientos deportivos, asegurando el cumplimiento de las normas europeas de seguridad y el correcto funcionamiento de más de 400 áreas de juego, 71 áreas para mayores y 53 circuitos deportivos básicos en toda la ciudad.

Finalmente, el Lote 3, con 320.000 euros anuales, refuerza el control de calidad de los contratos de conservación del arbolado mediante la mejora de la inspección técnica y la incorporación de nuevas herramientas digitales y metodologías avanzadas.

Una ciudad verde

Zaragoza gestiona actualmente un patrimonio verde de 8,5 millones de metros cuadrados repartidos en 100 parques equipados, 172.000 árboles, 3.350 hectáreas de montes y riberas, 526 equipamientos infantiles, de mayores y deportivos, 20.000 bancos y 700 fuentes de agua potable. Con “ZGZ Verde 360”, este patrimonio contará con una estructura de conservación moderna, técnica y adaptada a los nuevos retos urbanos, como la seguridad, la eficiencia energética, la adaptación al cambio climático y la calidad del espacio público.

La alcaldesa Natalia Chueca ha subrayado además que "Zaragoza se consolida así como una de las ciudades europeas más comprometidas con la sostenibilidad urbana . Nuestra infraestructura verde no solo mejora la calidad ambiental y el bienestar de los vecinos, sino que también se convierte en una garantía de seguridad y resiliencia frente al cambio climático".