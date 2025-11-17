Muere un conductor de 32 años en un choque entre dos furgonetas en la A-2 a la altura de la Ronda Norte de Zaragoza

Un conductor de 32 años ha muerto este lunes por la tarde en un choque entre dos furgonetas en Zaragoza.

El suceso ha ocurrido en torno a las 19.30 a la altura del kilómetro 319,400 de la A-2, a la altura de la Ronda Norte en sentido Madrid.

En él se han visto implicadas dos furgonetas; un camión caja y una de mantenimiento. Como consecuencia, han tenido que cortarse dos carriles -los dos más próximos al lado izquierdo-, circunstancia que ha complicado la circulación en plena hora punta.

El tráfico ha tenido que concentrarse en otros dos carriles, lo que ha provocado unos 500 metros de retenciones, según confirman desde la Dirección General de Tráfico.

El fallecido, según las mismas fuentes, sería el único ocupante de la furgoneta 'tradicional'; la que no era de mantenimiento.

A estas horas, la Guardia Civil todavía sigue trabajando en la zona. Desde el Cuerpo confirman que las causas están todavía en investigación, y que el accidente ha consistido en una colisión por alcance por razones desconocidas.

Además del joven que ha perdido la vida, otras dos personas han resultado heridas. En principio, con pronóstico leve, salvo complicaciones.

Este no es, en todo caso, el único suceso que ha habido que lamentar en las carreteras aragonesas esta tarde.

Otro accidente de tráfico, en este caso de carácter múltiple, ha ocasionado grandes retenciones en la A-68 a la altura de Utebo que han llegado a alcanzar los 3,5 kilómetros.

Este primer siniestro, que ha tenido lugar en torno a las 16.10, ha consistido en el choque por alcance entre un camión y dos turismos.

Debido a las retenciones se ha registrado un segundo golpe entre dos turismos, según han precisado desde la Guardia Civil.

Las mismas fuentes señalan que dos personas han sido trasladadas hasta un centro hospitalario de la capital aragonesa para valorar sus heridas.

