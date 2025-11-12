La avenida Valencia ya tiene fecha para su transformación: 96 árboles, aceras accesibles y zonas de juegos

las obras de la avenida de Valencia para iniciar finalmente su transformación a principios de 2026. Una de las calles más importantes de Zaragoza se va a llenar de espacios de descanso y zonas verdes. El Gobierno de Zaragoza da luz verde este jueves a la reforma depara iniciar finalmente su transformación a principios de 2026.

Así lo ha confirmado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca: "El plazo de ejecución será de 12 meses y las máquinas comenzarán a trabajar a partir de la segunda semana de enero", ha avanzado.

El proyecto consiste en una reforma integral de 14.000 metros cuadrados y 550 metros lineales desde Tomás Bretón hasta avenida Goya. La empresa adjudicataria será Vialex Constructora Aragonesa, que se impuso en el proceso de contratación pública con una oferta económica de 6.648.000 euros, lo que supone un ahorro de 173.000.000 euros.

La calle contará con aceras más accesibles y zonas peatonales separadas de los carriles de tráfico. "Se va a crear una nueva plaza arbolada con juegos infantiles y bancos", ha afirmado la regidora.

Además, según ha indicado la primera edil, la reforma de la avenida conservará los tres carriles de circulación actuales con balizas también luminosas. "Dos en sentido de subida y uno de bajada, de uso exclusivo para el bus urbano, como hasta ahora", ha señalado.

Asimismo, tal y como ha asegurado, la novedad es que ese carril bus se prolongará hasta la avenida de Goya, en lugar de desviarse por Fueros de Aragón, liberando ese espacio para crear la nueva plaza. Por otro lado, el carril bici se traslada al otro lado de la calle, al lado de los impares.

En cuanto a las zonas verdes, se plantarán 96 nuevos árboles que serán de plantas arbustivas y no de césped. Así, la a lcaldesa ha asegurado que "el objetivo es que la calle invite a estar en ella y no ir solo de paso y con ello contribuir a revitalizar el comercio". Y para la mejora en la seguridad vial, la alcaldesa ha añadido que se incorporan también "dos nuevos pasos de peatones para evitar el cruce por puntos no habilitados". Y, a su vez, "se instalarán balizas luminosas en los pasos del carril bus", ha continuado. La alcaldesa, Natalia Chueca, esta mañana en la avenida Valencia. E.E "El reto de esta reforma es conseguir una avenida mucho más amable, accesible y segura, ganando espacio para los vecinos, y al mismo tiempo preservar la movilidad porque es un eje vital para la circulación de la ciudad", ha expresado la alcaldesa.

Calle Utrillas

También se queda para principios de año la transforma ción de la calle de Utrillas, en el distrito de Las Fuentes, donde se ganará espacio para los peatones con aceras más anchas y accesibles.

La actual calle de Utrillas cuenta con aceras muy estrechas y el grueso del espacio está ocupado por los coches. "Nuestro objetivo es crear una calle más amable para sus vecinos, segura y con mayor calidad ambiental", ha señalado Chueca.

La calle carece actualmente de zonas verdes, ya que "sus dimensiones y accesos impiden la plantación de arbolado, pero la reforma incorporará parterres en diferentes puntos de la calle con arbustos y plantas vivaces".

Esta reforma también aprovechará para mejorar la intersección con la calle Florentino Ballesteros. Así, en el subsuelo, se renovará toda la red de saneamiento y las canalizaciones de alumbrado.