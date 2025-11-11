De juegos interactivos a actuaciones callejeras: Zaragoza lanza una nueva campaña de seguridad vial

El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado 'Convivencia Vial', una nueva campaña municipal con la que se busca promover una movilidad más segura y responsable entre todos los ciudadanos. La iniciativa, presentada este lunes por la alcaldesa Natalia Chueca, tiene como finalidad reducir el número de accidentes de tráfico en la ciudad y reforzar la cultura del respeto entre peatones, ciclistas, conductores y usuarios de patinetes.

"El riesgo cero no existe, pero sí podemos construir una ciudad más segura, amable y consciente. Detrás de cada volante o manillar hay personas, y por eso es fundamental actuar con empatía y atención", ha destacado Chueca durante la presentación.

Con una inversión inicial de 150.000 euros, la campaña se desarrollará entre este año y el próximo, y contará con la colaboración de Los Tranvías de Zaragoza y el apoyo de Avanza. En el acto también han participado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; la concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo; y el concejal de Movilidad, José Miguel Rodrigo.

Una imagen clara y directa

El diseño, creado por la agencia Vamos Estudio, se apoya en un estilo "retro y minimalista para transmitir mensajes sencillos y universales", ha explicado Chueca. Así, bajo el juego visual del 'Sin / Con' -Sin respeto / Con respeto, Sin calma / Con calma, Sin atención / Con atención-, la campaña pretende hacer reflexionar sobre la importancia de los pequeños gestos que garantizan la seguridad de todos.

Las piezas gráficas y audiovisuales mostrarán situaciones cotidianas: cruzar un paso de peatones, respetar los semáforos, mantener la distancia de seguridad o usar el casco y evitar auriculares en los patinetes eléctricos.

"Movernos por la ciudad con respeto y serenidad no solo evita accidentes, también mejora la convivencia entre todos los que compartimos las calles", ha apuntado la alcaldesa.

"Convivencia Vial" incluirá acciones formativas y actividades participativas dirigidas especialmente a niños y personas mayores. Habrá talleres en colegios, centros de convivencia y espacios jóvenes, además de propuestas en la vía pública, como simulaciones, juegos y retos que recorrerán todos los distritos.

También se incorporará una plataforma digital interactiva, con un juego de retos sobre seguridad vial disponible en ordenador y dispositivos móviles. Toda la información y los materiales estarán accesibles en la web convivenciavial.com, alojada en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Infraestructuras más seguras

La campaña se enmarca dentro del Plan de Seguridad Vial de Zaragoza, aprobado en 2024 y dotado con un millón de euros en el presupuesto municipal de 2025. Este plan incluye actuaciones ya en marcha, como:

Revisión de siete entornos escolares y tres tramos viarios principales (Vía Ibérica, Camino de las Torres y Romareda).

Auditoría de carriles bici y ciclocarriles.

Aumento del tiempo de paso para peatones, siguiendo criterios de accesibilidad.

Nuevos pasos de peatones en la traza del tranvía, con balizas y avisos acústicos.

Reducción de la velocidad del tranvía en la parada de Romareda.

Eliminación del ámbar intermitente en la calle Argualas.

Instalación de balizas luminosas y ampliación de semáforos sonoros (ya más de 1.700).

Prueba piloto de pasos de peatones inteligentes en Camino del Pilón, que se ampliará a diez ubicaciones.

Incorporación de sistemas de seguridad activa en todos los nuevos autobuses urbanos.

Según datos de la Policía Local, durante 2024 se registraron 3.060 siniestros viales en Zaragoza, con un balance de 2 fallecidos, 132 heridos graves y 995 leves. A pesar de que la mortalidad se ha reducido notablemente respecto a años anteriores -14 fallecidos en 2010, 22 en 2005 y 30 en 2000-, el Ayuntamiento insiste en que el reto es seguir bajando esas cifras.