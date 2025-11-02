Un aparatoso incendio en una empresa de forrajes de Zaragoza obliga a movilizar tres dotaciones de Bomberos

La columna de humo, desde la carretera. E. E.

Un aparatoso incendio en una empresa de forrajes de Zaragoza ha obligado a movilizar este domingo al menos tres dotaciones de Bomberos.

El suceso, en el que ya están trabajando los Bomberos de Zaragoza, se ha registrado en la empresa Forrajes Pascual Sanz, en La Puebla de Alfindén, provocando una columna de humo visible a kilómetros de distancia.

El aviso se ha recibido a las 13.15. Hasta allí se han desplazado tres dotaciones con bombas pesadas, tres nodrizas y un subjefe de intervención.

La columna de humo. E. E.

El operativo del siniestro, han informado desde el Ayuntamiento, se está dividiendo en dos acciones: salvaguardar las naves, y controlar los acopios de alfalfa y paja.

La virulencia de las llamas ha obligado a reforzar los medios inicialmente previstos. Así, se ha enviado hasta la zona un autobrazo y a la Unidad de Drones, y en estos momentos se espera el relevo de los equipos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que están en camino.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.