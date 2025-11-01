El coste del cierre de la discoteca Babia, en Zaragoza: "En dos fines de semana hemos perdido unos 70.000 euros"

La discoteca Babia seguirá cerrada hasta nuevo aviso. Por el momento, ya son dos los fines de semana que el local ha tenido que permanecer con la persiana bajada.

La gerencia de Urbanismo decretó el cierre del establecimiento, por supuestos problemas con la licencia. Los responsables del local solicitaron la medida cautelar, para poder continuar con su actividad mientras se resuelve la situación administrativa. Una petición que ha sido desestimada por el Juez.

Y, todo esto, además de generar una mala reputación para el negocio, supone "una locura" pérdidas que ascienden a miles de euros.

No es moco de pavo, pues, según ha podido saber este diario, las cuatro noches alcanzan pérdidas de "unos 70.000 euros". Sobre todo, los daños económicos se estiman para este fin de semana con la celebración de Halloween. "Es el segundo mejor fin de semana del año, supone una facturación cercana a la de eventos como Nochevieja", aseguran. La estimación del local, para el 31 de octubre y el 1 de noviembre, es de unos 40.000 euros perdidos.

La fiesta que había preparado el local -con una gran y terrorífica publicidad en redes sociales bajo el lema 'El último recreo'- se ha tenido que trasladar a la discoteca Inopia. Y, pese a que la celebración seguirá en pie, lo hará con una capacidad menor. "Inopia tiene la mitad de aforo que Babia, por lo que, aun con el traslado... serán unas pérdidas grandes", aseguran.

El cierre, no solo supone un lío económico. Y, es que, para mantener la popularidad en un local hay dos cosas imprescindibles: "la imagen y que los clientes estén satisfechos". Algo que, con el cierre, ha caído "bastante".

Y eso, teniendo en cuenta la crisis que produjo la pandemia en el ocio nocturno -que todavía sigue pesando en la mayoría de locales- ha sido ya "la última gota que ha hundido el barco".

Tal y Cual tampoco abrirá

Babia no será el único local de ocio nocturno que permanecerá cerrado este fin de semana. A pocos metros de la discoteca, también en 'La Zona', el bar de copas Tal y Cual no abrirá para Todos los Santos.

Así lo han comunicado desde el local en sus redes sociales, en un comunicado oficial en el que aseguraban que "por motivos ajenos a su voluntad" tendrán que permanecer con la persiana bajada este sábado. Añadían que, desde el local, han hecho "todo lo posible hasta el último segundo por intentar resolver la situación" y que seguirán trabajando por solucionarlo lo "antes posible" para volver a abrir sus puertas "con muchas más ganas que nunca".

Tal y como lo adelantó este diario, la gerencia de urbanismo del pasado 20 de octubre decretó el cese cautelar de su actividad por molestias y ruidos. Se señalaba, además, que la sanción venía dada por varios expedientes acumulados.