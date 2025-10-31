Ni Noriland ni montaña rusa como gran reclamo: todo lo que el proyecto del Parque de Atracciones tendrá que cambiar

Una atracción del Parque de Atracciones de Zaragoza, en una imagen de archivo. El Parque de Atracciones. Zaragoza

La renovación y explotación del Parque de Atracciones de Zaragoza se ha convertido en un foco de tensión política este viernes, tras las críticas de los grupos municipales PSOE y Zaragoza en Común (ZEC). La licitación ha sido "un fiasco" que "ni siquiera alcanza un nivel suficiente".

Así lo ha explicado el concejal Suso Domínguez (ZEC), quien ha confirmado que la licitación solo recibió una oferta, que obtuvo 36,5 puntos sobre 100. Además, ha añadido que tampoco se contemplan mejoras en el canon concesional, inversiones relevantes para la modernización ni compromisos claros con la sostenibilidad ambiental.

Ha reclamado que el proyecto no ofrece medidas concretas de eficiencia energética, ahorro hídrico o protección del arbolado, "poniendo en riesgo espacios como los Montes Torreros y los Pinares de Venecia".

Domínguez también ha denunciado la falta de participación ciudadana y de información a los grupos municipales, así como gastos públicos opacos relacionados con encuentros con posibles promotores. Ha criticado la cláusula referida al canon como contribución al mantenimiento de los pinares, que se "limita" a 80.000 euros anuales y "se actualizará según un índice que podría reducir su valor real a lo largo de la concesión de 50 años".

La concejal socialista Ros Cihuelo ha señalado que el proyecto buscaba convertir el Parque en un espacio similar a un "Eurodisney a orillas del Canal Imperial". Asegura también que ha generado "conflictos" con los gestores históricos del recinto, los vecinos de Torrero y los espacios deportivos colindantes.

Frente a estas críticas, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha defendido el proceso y ha acusado a los grupos de la oposición de desconocer la ley de contratos. Lorén ha recordado los antecedentes de "gestiones fallidas" del PSOE en el Parque del Agua y la falta de actualización del contrato de Parques y Jardines durante la etapa de ZEC, "que encareció el servicio".

Lo que tendrá que cumplir

El consejero ha explicado que la valoración técnica realizada por el Ayuntamiento demuestra "la transparencia" del proceso y busca "el mejor proyecto para Zaragoza", combinando protección medioambiental con un modelo económico generador de riqueza. Según Lorén, la adjudicataria tendrá que cumplir con pliegos "ambiciosos y garantistas" y presentar un proyecto que "responda a las expectativas fijadas".

Además, ha defendido que la renovación era obligatoria, ya que la concesión de los actuales gestores estaba próxima a caducar, y ha criticado a la oposición por no mostrar aspiraciones por la ciudad.

Con todo esto, varios son los puntos que tendrán que cambiarse del proyecto presentado por la familia Morte y el grupo argentino Fenix Entertainment Europe S.L. Y serán no pocos, pues no han conseguido convencer al Consistorio ni el nombre (Noriland) ni la supuesta atracción que será el principal reclamo del parque (una montaña rusa).

Según ha podido saber este diario, la intención es que se de una menor oferta de atracciones, pero que estas sean de mayor calibre y calidad. También en los pliegos del Ayuntamiento se señalaba que no se quería un parque de carácter acuático (en parte por el clima de Zaragoza). Sin embargo, el proyecto planteado aseguraba que sería una de las grandes novedades.

Otro de los motivos por los que el proyecto ha recibido una nota tan baja podría ser por la ambigüedad en algunos de los apartados. Por ejemplo, tal y como lo ha denunciado Domínguez, hay ciertos aspectos medioambientales que no están claros. Uno de ellos: las medidas de conservación de los Pinares que se llevará a cabo (también mencionado en los pliegos).

No obstante, todavía quedan varios pasos que dar. Primero se deberá analizar la viabilidad económica de la sociedad. Una vez se dé el 'ok' en esta parte, ya sí se adjudicaría el parque a Morte y Fenix Entertainment. Tras esto, se les requerirá a las empresas que mejoren los puntos en los que cojea el proyecto.