Mémora gestionará el cementerio de Zaragoza 30 años más: ampliará el tanatorio y renovará los crematorios

Hoy, el Gobierno de la ciudad de Zaragoza ha aprobado la adjudicación definitiva del tanatorio y crematorio sitos en el complejo funerario de Torrero a Mémora con el objetivo de transformarlo en uno de los complejos de servicios funerarios mejor equipados y modernos de España.

En este sentido, el grupo funerario gestionará el tanatorio y el crematorio durante los próximos 30 años. La concesión abarca la gestión integral de las instalaciones funerarias.

Para garantizar la continuidad en la atención a las familias, Mémora se ha comprometido a subrogar a la actual plantilla del tanatorio, compuesta por 18 empleados, pues los mismos son parte fundamental del Grupo Mémora.

Asimismo, el grupo funerario construirá un edificio de unos 1.800m2 para albergar cuatro nuevos hornos crematorios, una sala de despedida y cuatro salas de velatorios, con el fin de ampliar los servicios actuales del tanatorio y ofrecer un nuevo acceso alternativo al actual para dar acceso al aparcamiento.

En materia medioambiental, la compañía instalará sistemas de apoyo que reduzcan los consumos energéticos en las instalaciones y permitan la recuperación de energía, así como también incluirán elementos de cuantificación y control de los consumos y de emisión de contaminantes a la atmósfera, en línea con el compromiso de Mémora con la sostenibilidad y el respeto al entorno.

El tanatorio de Torrero, gestionado anteriormente por la filial de Mémora, Servicios Funerarios de Torrero, S.A., cuenta actualmente con 19 salas de velatorio, 1 capilla y 2 salas multiconfesionales para proporcionar un entorno íntimo para las despedidas.

De acuerdo con lo establecido, la empresa ya ha realizado el abono correspondiente a la totalidad del canon anticipado ofertado en la licitación al Ayuntamiento de Zaragoza.

Además del equipamiento de Torrero, Mémora cuenta con otros 12 tanatorios en la provincia de Zaragoza, el tanatorio de Maluenda, La Almunia de Doña Godina, Brea de Aragón, Caspe, Cariñena, Ejea de los Caballeros, Épila, Daroca, Mallén, Quinto de Ebro, Ricla, Zuera; 4 oficinas de atención funeraria en Ariza, Fuentes de Ebro y Zaragoza; y 5 velatorios en Alfamen, Ateca, Calatorao Paniza y Sadaba.

Sobre Mémora

Mémora es el primer grupo en España y Portugal de servicios funerarios, tanatorios y crematorios.

Realiza más de 62.000 servicios funerarios, 35.000 incineraciones anuales y más de 52.000 familias ocuparon sus salas en España y Portugal en 2024.

En toda España, el grupo ofrece sus servicios a través de 1.600 profesionales, 194 tanatorios, 57 crematorios y 97 cementerios