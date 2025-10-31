El "espectacular" cambio de las luces de Navidad en Zaragoza: el paseo de la Independencia tendrá nueva decoración

"Estrellas rotas", la decoración del paseo de la Independencia desde el 2020. E.E Zaragoza

La Navidad de este año en Zaragoza promete un brillo diferente. No solo porque el corredor de luz iluminará -con una extensión de 3,5 kilómetros- más calles de la ciudad (como el paseo Sagasta), sino porque, además, algunas decoraciones serán nuevas.

Según ha podido conocer este diario, el paseo de la Independencia, uno de los puntos más importantes y multitudinarios de la ciudad, contará con una nueva iluminación. Prueba de ello son los anclajes y la instalación que este año se han colocado para soportar la decoración, totalmente distinta a la de las fiestas anteriores.

Atrás quedarán, por lo tanto, las tradicionales "estrellas rotas" que desde 2020 forman parte del alumbrado navideño de la ciudad. El arquitecto zaragozano Sergio Sebastián diseñó este decorado con el que quiso honrar a las víctimas de la Covid-19.

La decoración de Navidad en la plaza Aragón. E.E Zaragoza

Una metáfora lumínica con la que expresó que esas estrellas se rompieron en el primer año de la pandemia. De ahí los casi mil cristales de luz, que homenajearon a quienes ya no pudieron pasar la Navidad con sus familiares.

No obstante, este año se retirarán para dar paso a otro tipo de luminaria que, pese a que no tiene un significado tan especial, será un espectacular estallido de color y luz en el corazón de la ciudad. De hecho, la nueva decoración será la gran protagonista del encendido navideño, que este año se celebrará el 29 de noviembre.

Las luces, como las del resto de la ciudad, brillarán hasta el 6 de enero. Será con el roscón y los Reyes Magos cuando se vuelva a despedir la Navidad hasta finales de 2026.



Más novedades y presupuesto

De hecho, el broche de oro será con la gran Cabalgata de Reyes que este año trae también novedades. Habrá nueva decoración para el desfile, como el gran árbol de la mirra -de 3 metros de altura- que vestirá la carroza de Melchor por 7.865 euros (IVA incluido).

Este año, el presupuesto total estimado para la decoración navideña asciende a 1.197.486,18 euros. En comparación con la iluminación del año pasado son unos 450.000 euros más que los inicialmente previstos el año pasado (que fueron 750.000 euros). Aunque finalmente, ese presupuesto se amplió y se destinaron 1.300.000 euros en luces navideñas.

La estructura de las nuevas luces en paseo de la Independencia. E.E Zaragoza

Esos 1.197.486,18 euros de este año están divididos en tres lotes. El primero, dotado con 1.075.895,70 euros, comprende la instalación de alumbrado navideño con motivos singulares, así como el montaje y desmontaje del gran árbol de Navidad que cada año se sitúa en la plaza de Basilio Paraíso.

El segundo lote, valorado en 112.530 euros, se destina a motivos navideños individuales en 3D colocados sobre el suelo. Por último, el tercer lote, con un presupuesto de 9.060,48 euros, cubrirá la asistencia técnica necesaria para supervisar y coordinar los trabajos de montaje y desmontaje del alumbrado.