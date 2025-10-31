Azcón reprocha a CHA que pida sanciones al Real Zaragoza por La Nueva Romareda: "Tienen hasta el 31 de diciembre"

José Luis Soro (CHA) y Jorge Azcón, en la sesión de control al Gobierno en las Cortes de Aragón Cortes de Aragón

La Nueva Romareda ha regresado al debate de las Cortes de Aragón. Chunta Aragonesista ha preguntado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, por la aportación de 10 millones de euros que debe abonar el Real Zaragoza en este año, después de no ingresar los 6,8 millones que debían pagar en 2024.

El presidente del Gobierno de Aragón, una de las tres patas clave en la sociedad La Nueva Romareda, ha eludido responder directamente sobre los pagos del club, aunque ha dado de plazo hasta fin de año para el club cumpla con su parte. “Tiene hasta el 31 de diciembre para realizar la aportación”, ha afirmado.

Azcón ha utilizado la mayor parte de su tiempo para reprochar a Chunta Aragonesista que pida sanciones para el club. “¿Para qué viene a preguntar ahora por el Real Zaragoza? Pregunta porque quiere daños y perjuicios ¿No le parece poco la situación deportiva? ¿Viene a preocuparse ahora de la situación económica del Real Zaragoza? A usted le mueve el zaragocismo cuando piden daños y perjuicios para la economía del club”, ha cuestionado.

Además, a juicio del presidente, CHA ha traído este debate a las Cortes movido por “la frustración y el resentimiento”, recordando que su proyecto de 2006 lo pagaba íntegramente el Ayuntamiento de Zaragoza.

“Ustedes tuvieron responsabilidad directa del campo de fútbol, con un proyecto que costó millones y no se llevó a cabo, y le hacían poner 0 euros al Real Zaragoza. Todo lo pagaba el Ayuntamiento de Zaragoza. Ustedes fracasaron porque un juez lo declaró ilegal”, ha insistido, recordando también el recurso de Podemos que paralizó la primera adjudicación íntegra al club.

En cualquier caso, Azcón ha garantizado que la construcción del campo de fútbol es “imparable” y que será sede del Mundial 2030. “Después de todos los fracasos, el Ayuntamiento, colaborando con el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, va a construir un nuevo campo de fútbol. Lo único que espero es que todos ayudemos al Real Zaragoza en lugar de anteponer intereses electorales”, ha concluido.

Desde Chunta, su portavoz, José Luis Soro, ha lamentado que la aportación pública a la sociedad La Nueva Romareda ya suponga más del 92% del capital. “El convenio decía que la no aportación de dinero incluía penalizaciones severas, pero no pasó nada. Seis meses después, exoneraron al Real Zaragoza de realizar aportación en 2024, y la inversión se dispara en 72 millones. El club no asume más inversión y se rompe el equilibrio inicial. El socio privado asume cada vez menos riesgos”, ha incidido.