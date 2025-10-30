Vox se alía con el PSOE y ZEC para reprochar el retraso de los pliegos del bus en Zaragoza: "No pueden culpar a terceros"

El Partido Socialista ha presentado este jueves una moción "colorada" sobre el tranvía y los autobuses de Zaragoza. Así lo ha expuesto el concejal José María Giral durante su intervención, explicando que la propuesta es "colorada" no tanto por el color corporativo del grupo popular, sino por "el bochorno que la gestión de los pliegos podría haber causado al Gobierno municipal".

Giral ha acusado al equipo de gobierno de "hacerse trampas al solitario" e intentar "convencer a la ciudadanía de una versión distorsionada de los hechos, culpando a terceros de sus propios errores". "La responsabilidad es exclusivamente suya; no pueden culpar a nadie más", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás ha señalado que están de acuerdo en que "es de justicia esperar el requerimiento del comité, porque se hizo lo correcto", aunque ha reconocido que el proceso "debió haberse iniciado antes".

Contradicciones

También ha recordado las contradicciones del Gobierno municipal que ha presentado en el pliego de los buses: "En varias ocasiones dijeron que no se pagaría por kilómetro, y ahora sí. Las penalizaciones, otro punto confuso, porque ya estaban contempladas".

Respecto a la línea 2 del tranvía, Tomás ha expresado su predisposición, aunque ha advertido que el actual contrato impide ampliar la línea 1, por lo que ha defendido que el PP "ya está estudiando otras alternativas". Eso sí, ha apoyado la moción, "aunque teniendo en cuenta la realidad legal", ha puntualizado.

Finalmente, el edil de Vox, David Flores, ha indicado que, pese a que no apoyan la parte de la moción en la que se menciona la línea 2, sí ha criticado que "Zaragoza siga funcionando con un pliego de 2013, pese a que la ciudad ha cambiado profundamente en más de diez años". "El Gobierno municipal ha seguido basándose en medias verdades, y eso es reprochable", ha afirmado.

Los últimos cuatro minutos

Por su parte, la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, les ha deseado a todos los ediles que han intervenido que "hayan disfrutado de sus últimos cuatro minutos hablando de los pliegos del bus".

"Como bien ha explicado la señora Tomás, decidimos retrasar la licitación para que los trabajadores pudieran cerrar su convenio a tiempo y estamos orgullosos", ha asegurado, añadiendo que lo que es "alarmante" es que "el Partido Socialista Obrero Español presente una moción criticándolo".