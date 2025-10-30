El pleno de Zaragoza guarda un minuto de silencio por "todas" las víctimas del conflicto armado entre Palestina e Israel

El pleno celebrado este jueves ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas del conflicto armado en Gaza. Lo han hecho tras la petición de la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, quien ha dedicado el último minuto de su intervención para guardar respeto por los fallecidos de Palestina.

Una solicitud a toda la sala ante la que la alcaldesa ha mostrado su oposición. "Señora Tomás, dado que usted ha venido a hacer su performance, me permitirá, como presidenta del pleno, otorgar este minuto de silencio a todas las víctimas del conflicto armado entre Palestina e Israel", ha expuesto la regidora, mientras los invitados presentes al pleno le han silbado.

Tras esto, la portavoz del Partido Socialista, Lola Ranera, ha pedido también en su turno de palabra otro minuto de silencio "por la paz mundial".

