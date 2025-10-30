El piropo de Julio Calvo a Natalia Chueca muestra la sintonía de PP y Vox en Zaragoza: "Le sienta muy bien el verde"

La sintonía entre PP y Vox vive uno de sus mejores momentos. En Zaragoza, claro. Y es que, mientras las relaciones entre ambos partidos no hacen más que enredarse y tensarse en las Cortes de Aragón, en el Ayuntamiento se lanzan hasta piropos.

Nada más comenzar las mociones y los turnos de palabras, el portavoz de Vox en la capital de Aragón, Julio Calvo, no ha podido evitar elogiar el espectacular 'outfit' de color verde con el que la alcaldesa Natalia Chueca ha aparecido en el salón de plenos. "Le sienta muy bien", ha lanzado Calvo.

Un halago que ha recogido la regidora con una amplia sonrisa y que ha devuelto asegurando que a "su portavoz adjunto (Eva Torres) también le queda muy bien el azul".

Más allá de los colores

Pero más allá del color de los trajes que este jueves han lucido unos y otros, la realidad es que en Zaragoza los partidos tienen cada vez más 'feeling'. Una relación que dista mucho del parlamento aragonés, donde los rifirrafes y las diferentes posturas a la hora de aprobar o no los presupuestos están cada vez más patentes.

Estas últimas semanas han sido complicadas, cuanto menos, para los de Azcón y los de Abascal. Lejos de todo ello, entre Chueca y Calvo cada vez hay más entendimiento. Ya son dos los presupuestos que aquí, en la capital, han cerrado juntos y, muy previsiblemente, habrá una tercera vez.

Desde ambos partidos varios han sido los guiños que se han intercambiado. Se vio a la hora de votar las ordenanzas fiscales, en las que el PP contó con los votos de sus fieles aliados. También en las partidas de Vox para este 2025 que, según declaró Torres a este diario, "en su mayoría ya están cumplidas".

Así pues, aunque todavía queda mucho por andar, desde ambos partidos tienen la intención de cerrar un acuerdo de cuentas antes de las Navidades. Al menos, así lo aseguraba la portavoz de Vox, que aseguró que, por lo menos desde su partido, no se va a impedir llegar a tiempo. "Aunque solo sea por el bienestar de los ciudadanos", añadió.