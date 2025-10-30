Dos empresas arreglarán la Torre del Agua de Zaragoza a la espera del Tribunal por la iluminación de la fachada

La Torre del Agua de Zaragoza ya ha elegido a dos empresas que se encargarán de su acondicionamiento y de la reparación de sus instalaciones. A falta de ratificar los contratos, el Gobierno aragonés ya tiene la primera pata para uno de sus proyectos más ambiciosos con el que quiere dar una nueva vida a la antigua zona Expo y culminar, 17 años después, la reconversión de sus principales instalaciones.

Este era uno de los dos contratos que la sociedad Expo Zaragoza Empresarial lanzó en agosto para recuperar a este icónico edificio de la cita internacional de 2008. El objetivo es que pueda reabrir sus puertas a comienzos de 2027 y sea la sede del Congreso de Logística que se celebrará en febrero en la capital aragonesa.

Así, serán dos empresas las encargadas de realizar los trabajos. Por un lado, Constructora San José es la elegida para llevar a cabo las demoliciones y trabajos de la estructura, mientras que Eiffage Energía abordará las instalaciones de baja tensión, saneamiento, fontanería, ventilación y telecomunicaciones.

En concreto, Constructora San José fue la única empresa que se presentó para el primer lote, por 3,5 millones de euros. Se encargará de la construcción de un mirador en la planta 25, de un espacio para un restaurante en la 23 y de dos salas de exposiciones. También abordará la reparación de elementos arquitectónicos de la fachada, el cerramiento de ascensores de emergencia o la instalación de plazas de aparcamiento en un sótano.

Al contrario, para el segundo lote, Eiffage tuvo que competir con la UTE de FCC, Incliza y Orbe. Ambas empresas empataron en la valoración técnica, por lo que Eiffage se llevó el contrato al comprometerse a realizarlo por 1,7 millones de euros, 200.000 menos que la UTE, pese a que esta realizaba los trabajos en dos meses menos.

Mientras, desde el Gobierno de Aragón siguen pendientes de la decisión que adopte el Tribunal de Contratos de Aragón (Tacpa) sobre el otro contrato, el de la iluminación de la fachada, que está suspendido temporalmente mientras se analiza el recurso de Aneum Led y Fibratel, si bien el inicio de las obras no estará condicionado por la resolución del Tacpa.

Ambas empresas fueron excluidas del primer concurso al no superar los criterios técnicos, lo que hizo que la licitación quedara desierta. Fuentes de la compañía consideran que esta valoración es "arbitraria" y "adolece de rigor", por lo que no han tenido dudas de interponer un recurso especial ante el Tacpa.

La propuesta de Aneum Led, de la mano de Fibratel, recibió una puntuación de 13,5 sobre 35 puntos en el informe técnico, por debajo del mínimo que se exigía para optar al concurso. Sin embargo, la empresa no comparte estas valoraciones, que directamente tildan de absurdas. “No es ningún pataleo ni enfado. Llevamos ocho años en la contratación pública y las hemos vivido de todos los colores. Todos nos equivocamos. Ha habido demasiada arbitrariedad”, exponen fuentes de la compañía.

Antes, las otras dos candidatas, Telefónica y Bienvenido Gil, fueron excluidas en el primer corte por cuestiones formales. La primera subió la documentación seis minutos tarde, y la segunda fue excluida por un posible conflicto de intereses al presentarse junto a Saco Technologies, que comparte representante legal con Oboria Digital, la encargada de diseñar previamente la nueva iluminación.

Con ello, la UTE entre la aragonesa Aneum Led y Fibratel se quedaba como única candidata y favorita para ser elegida, pero la Mesa de Contratación también ha desestimado su oferta al no superar la puntuación mínima que se requería en el informe técnico.