Roberto y Susana, dueños de una tienda de disfraces en Zaragoza: "El gasto medio es de 20 o 30 euros por niño"

Calabazas, telarañas, sangre y máscaras protagonizan desde hace unos días los escaparates de Zaragoza. Halloween está a la vuelta de la esquina y la tradición americana cada vez se vive con más dedicación en la capital aragonesa, que se adentra en el misterio y el terror característico de cada 31 de octubre.

Así pues, la fiebre por los disfraces se hace notar en tiendas y comercios de la ciudad, donde la demanda se dispara, principalmente en aquellos especializados en disfraces.

Por ejemplo, es el caso de dos famosas tiendas de Zaragoza, Bacanal (calle de la Manifestación, 6-12) y Antifaz (calle Mayor, 11) en las que el cliente puede encontrar todo lo que necesite para la noche más terrorífica del año.

Para estos negocios, Halloween es uno de los momentos de más trabajo, con un aumento importante en las ventas y afluencia de un público que busca el atuendo más espeluznante. Así lo reflejan los pasillos de sus locales totalmente preparados para esta fecha.

Algunos clientes en la tienda Bacanal. E.E.

Sin duda, este 2025 uno de los más buscados es el disfraz de Miércoles, como consecuencia del éxito de la serie. “Eso era lo esperado, pero la sorpresa han sido ‘Las guerreras del K-Pop’. Los disfraces están agotados en todos los sitios y nosotros disponemos de los tres personajes femeninos”, destaca una dependienta de la tienda Bacanal, Laura Val.

Además, señala que siguen buscándose los clásicos como la vestimenta de la familia Addams, Hannibal, de vampiros o brujas.

Por su parte, Roberto y Susana, los hermanos al frente de la tienda Antifaz de Zaragoza, ratifican que Miércoles es la gran estrella y añaden además la demanda de disfraces de Monster High para las niñas y disfraces de hombre lobo para los niños.

Laura Val, dependienta de la tienda Bacanal. E.E.

Igualmente, sobre el fenómeno de ‘Las guerreras del K-pop’, película más vista en Netflix, explican que no hay stock porque nadie esperaba el boom y no dio tiempo a fabricarlos.

Gasto medio por disfraz

En cuanto al gasto medio en cada disfraz, desde la tienda Bacanal destacan que los niños “son más económicos que los adultos”, sobre todo porque gastan menos en maquillaje. “El disfraz más complemento está entre los 20 o 30 euros”, concreta.

Por su parte, Laura Val manifiesta que los adultos “se lo curran más con el maquillaje” y pueden llegar a gastarse 50 euros.

En la misma línea, Roberto insiste en que de media los niños se gastan “de 20 a 30 euros” y los adultos algo similar. “Los precios por disfraz van desde 12,95 y luego depende de los complementos y el maquillaje”, asegura.

Tienda Antifaz. E.E.

Días de mucho trabajo

La llegada de Halloween es para estos comercios una de las grandes fechas del año, tras Carnaval y por delante de la Navidad. En este aspecto, Laura Val afirma que Halloween es una “semana fuerte y más concentrada”, mientras que Carnaval es más escalonado.

Además, aunque la gente se prepara cada vez con más tiempo, sobre todo los padres son previsores por sus hijos, siempre hay muchos que apuran al último día. De esta forma, conforme se acerque el viernes, el trabajo será mayor en los establecimientos.

Pasillo tienda Bacanal. E.E.

En lo que a expectativas se refiere, las ventas van “en la misma línea que otros años, porque es una campaña igual”, defiende Roberto.

Una campaña en la que se venden cientos o miles de disfraces, ya sea en físico o también online. Ropa, maquillaje, joyas, decoración, así como caramelos o dulces especiales ayudan a los establecimientos locales a aprovechar el tirón de la celebración.