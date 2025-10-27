El Bosque de los Zaragozanos completa la renaturalización en Parque Venecia: ya son casi 400 árboles y 4.121 arbustos

Las riberas del Canal Imperial han sumado ya los 370 árboles y las 4.121 plantas arbustivas este lunes. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y acompañada de representantes vecinales de Parque Venecia, los trabajos de renaturalización que se están llevando a cabo en este barrio dentro del proyecto de El Bosque de los Zaragozanos.

Se trata de una plantación que no pudo completarse el invierno pasado debido a la meteorología adversa pero que ahora se culmina, creando un nuevo espacio para el disfrute ciudadano y la mejora paisajística de este entorno. Natalia Chueca ha destacado que "este es un nuevo ejemplo de intervención urbana del Bosque de los Zaragozanos, el proyecto de renaturalización más importante de la historia de nuestra ciudad".

"Con esta plantación -ha dicho-, se generará en esta zona una nueva conexión verde que mejorará el entorno y la calidad de vida de los vecinos de esta zona, que tendrán ahora un espacio de disfrute, de paseo y de mitigación del calor, así como un enriquecimiento de la biodiversidad en unos terrenos que, hasta ahora, estaban baldíos".

La regidora ha explicado que, en las diferentes fases de plantación, se ha alcanzado "una cantidad superior a la prevista inicialmente, pero ese refuerzo pensamos que será muy importante tanto a medio como a largo plazo para consolidar este nuevo espacio natural y verde de Zaragoza".

El planteamiento de esta renaturalización del Bosque de los Zaragozanos ha tenido distintos objetivos técnicos. Por una parte, se había constatado un incremento exponencial del tránsito de ciudadanos que utilizan las riberas del Canal Imperial para actividades deportivas y de esparcimiento, con picos de uso muy elevados durante fines de semana y periodos festivos.

Más allá de estos usos y de la justificada mejora del espacio, el tramo intervenido presentaba una notoria falta de cobertura vegetal en sus taludes, especialmente en las rampas de acceso y en las laderas que conectan la plataforma del Canal con el viario superior (calles La Vogalonga, Bienal del Arte y Florián).

Hay que tener en cuenta, finalmente, que esta zona actúa como una pieza estratégica de la Infraestructura Verde de Zaragoza: funciona como un "corredor verde" esencial que facilita la conexión biológica y peatonal entre el tejido urbano consolidado (Torrero) y las nuevas expansiones (Parque Venecia) hacia zonas de alto valor natural y patrimonial, como son las esclusas de Valdegurriana.

La intervención fue diseñada para cumplir con los siguientes objetivos técnicos:

Mejora del confort climático : dotar de la necesaria sombra a las rampas de acceso al Canal, mejorando significativamente la experiencia del usuario y mitigando el efecto "isla de calor" local.

Incremento de la conectividad ecológica : constituir un refugio funcional para la fauna (especialmente avifauna e invertebrados beneficiosos) y servir como área de transición o "trampolín" (stepping stone) para que la fauna se desplace entre otras zonas verdes de la ciudad.

Integración paisajística y funcional : conectar la vegetación de alineación (en acera) existente en el viario superior con la vegetación de ribera presente en el Canal Imperial, creando una continuidad vegetal donde antes existía una ladera prácticamente inerte.

Estabilización y mejora del suelo: corregir la erosión y la inestabilidad de los taludes mediante técnicas de bioingeniería y aterrazamiento.

Los trabajos han sido especialmente laboriosos, ya que ha habido que intervenir previamente en la estabilización de los taludes debido a la notable pendiente. Para ello se han generado aterrazamientos estructurales mediante el uso de grandes piedras de escollera procedentes de canteras locales. Esta solución cumple una doble función:

Estructural : contiene el terreno y previene la erosión hídrica.

Paisajística: sirve como elemento ornamental y estético, integrándose en el entorno del Canal.

La intervención ha supuesto la renaturalización efectiva de una superficie total de 21.742 metros cuadrados. La selección de especies vegetales se ha basado en criterios de adaptación climática (resistencia a la sequía y a las condiciones de Zaragoza), bajos requerimientos de mantenimiento y alto valor ecológico (capacidad de atraer fauna). Se han plantado 370 árboles, combinando especies de sombra y porte con especies de menor tamaño y fructíferas.

Las elegidas han sido:

Celtis australis (Almez) y Fraxinus angustifolia (Fresno): especies autóctonas o de óptima adaptación, que generan una sombra de calidad.

Melia azedarach (Cinamomo) y Morus alba (Morera): especies de crecimiento más rápido para generar cobertura a corto plazo.

Juniperus thurifera (Sabina): Especie autóctona de gran rusticidad, adaptada a condiciones xéricas (secas).

Especies Fructíferas (Punica granatum - Granados; Malus spp. - Manzanos): Seleccionadas específicamente para aumentar la biodiversidad y servir como fuente de alimento para la avifauna.

En cuanto al estrato arbustivo, se plantan 4.121 unidades, buscando crear un sotobosque denso que sirva de refugio y nidificación. Destacan especies mediterráneas perennifolias como Pistacia lentiscus (Lentisco), Myrtus communis (Mirto) y Viburnus tinus (Durillo), todas ellas de probada adaptación a nuestro clima y valiosas para la fauna.