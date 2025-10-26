El barrio de Zaragoza que está de moda: más de 15 nuevas aperturas de negocios en los últimos 365 días

Algunos de los emprendedores que han abierto un negocio en el Actur. E.E.

Zaragoza es una ciudad llena de vida y dinamismo, en constante cambio, y donde cada vez hay más posibilidades de ocio y vida social. Con mucha frecuencia se observan aperturas de nuevos negocios, desde tiendas o comercios a locales de hostelería que levantan expectativas y atraen a muchos vecinos.

La mayoría de estos aterrizajes se dan en el centro de Zaragoza, pero también en otros barrios se reciben nuevos inquilinos. Especialmente en el último año, el barrio del Actur ha acogido muchas aperturas, experimentando una notable revitalización comercial.

Nuevas cafeterías, bares, restaurantes y pequeños comercios han abierto sus puertas, aportando frescura y novedad a una zona de moda para los emprendedores, muchos de ellos jóvenes.

Dentro de la amplitud del barrio, la zona que mayor transformación ha vivido y que ha acaparado la mayoría de aperturas ha sido la de GranCasa. En concreto, las calles Ildefonso Manuel Gil y Gabriel Zelaya han renovado en gran parte su imagen con dos nuevas cafeterías, un bar, restaurantes y otros negocios como una mercería, un salón de uñas o fruterías.

En un período de 365 días, en el barrio ha habido más de 15 aperturas, sin contar las que han del centro comercial GranCasa, que se unen a una oferta que ya era muy rica.

Desde hace un año, por orden cronológico y principalmente en el sector gastronómico, en noviembre del 2024 abrió sus puertas el bar Aires del Sur, el tercero en la ciudad. En mayo, este local se convirtió en La Bodeguita, con los mismos propietarios.

Posteriormente, en enero de 2025 abrió en la calle Gabriel Zelaya la cafetería Cashew, especializada en desayunos saludables. También a principios de año reabrió un bar en la calle Octavio Paz, el bar-cafetería Octavio, reemplazando al antiguo bar Dani.

Un poco más alejado del núcleo del centro comercial, en la calle Pablo Iglesias, en marzo unos jóvenes emprendieron con el bar Bonhomia.

Por su parte, el mes de abril hubo dos nuevas aperturas. Principalmente, llegó al Actur una de las hamburgueserías más famosas de Zaragoza, Nola Smoke, en la calle Idelfonso Manuel Gil. El mismo mes, al otro lado de GranCasa se reabrió el bar The Telegraph, con dos jóvenes al frente.

Con el nuevo curso, también llegaron nuevas aperturas al barrio. Así pues, a finales de agosto Manu y Dani, dos amigos, inauguraron una cafetería de especialidad en la avenida María Zambrano, Bean Coffee.

Más tarde, la última semana de septiembre abrieron otros dos locales, una tienda de tartas de queso en los aledaños de GranCasa, One Cheesecake, y un restaurante de tacos franceses, Tacos Street, en la misma ubicación donde se emplazaba A Flama, que cerró sus puertas en marzo. En este caso, se trata del segundo local de los tres propietarios, tras el que abrieron en febrero en Las Fuentes.

Karim, Omar y Amin, al frente del negocio, reconocieron que ellos son del Actur y que abrir allí era muy especial. Además, confesaron a este diario que es algo que la gente les pedía mucho.

Por último, el pasado fin de semana, el sábado 18 de octubre, abrió en la calle Julio García Condoy un nuevo bar-bocatería, El Rincón del Actur, que ocupa el local del conocido restaurante Laborda.

Una zona de oportunidades

Está claro que algo tiene el Actur que atrae a hosteleros y emprendedores. No obstante, desde la Asociación de Cafés y Bares Zaragoza y Provincia, no cuentan con datos específicos de que sea una zona especialmente emergente con respecto a otras de la ciudad.

Aun así, señalan que ven “aperturas o cambios de titularidad” y que existe una tendencia en los barrios “más jóvenes como Valdespartera o el Actur” en los que el fin de semana “la gente hace más ocio y más vida cerca de casa”.

Aledaños de GranCasa. E.E.

“Quizá eso sea uno de los factores que hayan podido influir en que se hayan revitalizado los negocios de hostelería”, detallan.

Sin embargo, algunos de los emprendedores que han decidido abrir su negocio en el Actur, valoran que es una zona de “muchas oportunidades”, con mucho paso y llena de vida. Además, otros justifican la decisión porque es su barrio de residencia y les “encanta”.

Más negocios

A estas aperturas de restaurantes, bares o cafeterías se unen otros negocios que han elegido el barrio del Actur para comenzar (o ampliar) su proyecto. En este aspecto, en los últimos meses se han instalado una nueva mercería, varias fruterías, un salón de uñas o un local de comida preparada para llevar (Mediterránea Chef). Este último lo hizo de la mano de Beatriz y Marina, dos hermanas que en septiembre de 2024 ya abrieron una cafetería en la zona.

Además, en el barrio cuentan con la ventaja de tener uno de los grandes centros comerciales de Zaragoza, GranCasa, que ha vivido un año lleno de cambios, con sucesivas aperturas. Entre ellas, hay que destacar la del gigante Primark, que abrió este julio con un poderoso recibimiento.

Comenzó el 2025 con la apertura de un nuevo Primaprix, pero a este se han ido uniendo otras grandes tiendas. A finales de agosto llegó Normal, otra tienda ‘low cost’, y pronto abrirá Tiger o Tramas Home. Esta misma semana se ha inaugurado la tienda de Álvaro Moreno.

También ha habido cambios de localización como es el caso de Misako y Stradivarius, ahora en la plaza central, y pronto lo hará Jack and Jones.

En definitiva, cambios que llegan para mejorar la vida de los vecinos y nuevos argumentos para que los residentes defiendan que el Actur "es la mejor zona de Zaragoza".