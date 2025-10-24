Los zaragozanos se lanzan en el primer día del Rastrillo de Ozanam: "Aquí he encontrado juguetes buenos por 5 euros"

El famoso Rastrillo de Aragón se ha inaugurado este viernes con decenas de personas a la espera antes de que abrieran las puertas del Auditorio de Zaragoza. Minutos antes de las 11:00 muchos de los ciudadanos seguían llegando, pero no ha sido hasta en punto que han podido entrar a disfrutar.

La trigésimo octava edición del Rastrillo de la Fundación Ozanam se ha inaugurado ya y se podrá visitar hasta el 2 de noviembre con diferentes stands, cada uno con voluntarios y cientos de posibilidades de compra como ropa, libros, joyas, comida e incluso una cafetería y un puesto de lotería.

Pero antes de las 11:00 ha habido una inauguración en la que han estado presentes autoridades como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, o el presidente de la Fundación Federico Ozanam, Fernando Galdámez.

El presidente ha recordado la importancia del Rastrillo para la ampliación de la residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen. Así pues, ha explicado que con el Rastrillo "es posible equilibrar cuentas". "Sin él no hubiésemos podido llegar hasta donde estamos", ha señalado.

En el acto también ha estado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha puesto en valor a todas las personas que colaboran en el proyecto: "El valor más grande es la solidaridad y compromiso para colaborar", ha afirmado.

En esta misma línea, Natalia Chueca ha expresado que detrás del Rastrillo hay muchas horas de trabajo, además de "todas las que se esperan hasta el 2 de noviembre". También ha indicado que todos los años de Rastrillo se han recaudado "cifras récord" y que con el inicio de este "se empieza a pensar en la Navidad".

Gran expectación

Cuando ha terminado el acto, muchas personas han echado a correr para poder ser los primeros de todo el Rastrillo. Con el objetivo de poder encontrar artículos a muy buenos precios, pero también de colaborar: "Ayudar a los que más lo necesitan", ha dicho una de las señoras que recorría la zona de librería.

Otras personas han tenido suerte en lo que han encontrado en los diferentes años que han asistido: "Aquí he encontrado juguetes buenos por 5 euros", ha dicho otra mujer.

Por su parte, algunos daban un paseo con más tranquilidad: "Siempre que sea algo benéfico... das una vuelta, te distraes y además vas a ayudar", ha indicado un hombre.

Autoridades, voluntarios y voluntarias en el Rastrillo de Aragón.

Pero nada sería posible sin los voluntarios y voluntarias, que afirman que es un proyecto del que siempre tienen ganas de que empiece. Aunque también han remarcado que no solo trabajan estos días: "Colaboramos durante todo el año, hay personas que no están aquí que también ayudan", ha dicho una de las voluntarias.