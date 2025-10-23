Valencia condecora a Zaragoza por su ayuda durante la dana: "Demostraron nobleza y solidaridad"

El consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha recibido el reconocimiento de manos de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido distinguido este jueves con una condecoración de la Policía Local de Valencia en reconocimiento a la ayuda prestada durante la última dana que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana.

La entrega del galardón ha tenido lugar en el marco del Día de la Policía Local de Valencia, en un acto presidido por la alcaldesa María José Catalá y el concejal delegado de Policía Local, Jesús Carbonell, al que ha asistido el consejero de Presidencia y Seguridad del Gobierno de Zaragoza, Ángel Lorén, quien ha recogido la distinción en nombre de la capital aragonesa.

Durante el acto, Lorén ha agradecido esta condecoración “en nombre de todos los zaragozanos que, una vez más, demostraron la nobleza y la solidaridad de un pueblo que no entiende de fronteras cuando alguien lo necesita”.

El consejero ha recordado que Zaragoza fue de las primeras ciudades en acudir a la zona afectada, con efectivos de Bomberos y Policía Local, además de voluntarios y equipos de apoyo logístico y de limpieza.

“Este reconocimiento pertenece a cada uno de los zaragozanos, y muy especialmente a nuestros policías locales, que dejaron atrás a sus familias para ayudar a sus compatriotas en un momento tan difícil. Es un orgullo representar a una ciudad solidaria, comprometida y generosa”, ha destacado Lorén.

La colaboración entre los ayuntamientos de Zaragoza y Valencia, encabezados por sus respectivas alcaldesas, Natalia Chueca y María José Catalá, fue desde el primer momento “ejemplar, fluida y basada en la plena coordinación y entendimiento entre ambas administraciones”.

Lorén ha subrayado que “esta cooperación institucional demuestra la unidad y fortaleza de la nación española cuando se trata de responder a una emergencia”, y ha recordado que Zaragoza puso a disposición de Valencia todos los recursos que fueran necesarios en ese momento.

El acto de entrega, celebrado en la Jefatura de la Policía Local de Valencia, ha reunido a representantes institucionales, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia de toda España, en una jornada dedicada a poner en valor la entrega y el espíritu de servicio público.

“Hoy Valencia nos da un ejemplo de gratitud y reconocimiento, pero lo verdaderamente importante es que, ante la adversidad, fuimos capaces de actuar juntos, como lo que somos: un mismo país, una misma comunidad de ciudadanos solidarios”, ha concluido Lorén.