Un cambio de criterio en las oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza deja en el aire el futuro de 14 aprobados

Aspirantes a una de las oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Ayto. de Zaragoza

Un cambio de criterio en el proceso de estabilización de la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza ha dejado en el aire el futuro de 14 personas.

Pese a que las bases, acordadas con anterioridad, reflejaban un criterio de valoración de méritos en otras administraciones públicas, el Consistorio las interpretó de forma diferente durante el proceso, una decisión que terminó alterando completamente el resultado.

La principal consecuencia fue que solo se tuvo en cuenta la experiencia de quienes habían trabajado en el propio Ayuntamiento, mientras que a aquellos que lo habían hecho en otras administraciones públicas se les calificó esa parte con un 0.

Dejar de contar esos puntos hizo que las 14 personas finalmente aprobadas en distintos procesos selectivos no tuvieran nada que ver con las 14 que habrían estado dentro en caso de que esa experiencia previa en las administraciones públicas hubiese contado por igual.

La polémica acabó en los tribunales, con 14 demandas por calificación incorrecta y hasta 8 sentencias firmes a favor de los afectados. Entre ellos hay aspirantes a auxiliar administrativo, enfermero, profesor de música, auxiliar de laboratorio o técnico de informática.

En las diferentes sentencias se dice que "una cosa es que el empleo en otras Administraciones venga valorado en forma menor que los prestados en el propio Ayuntamiento y otra, que el criterio finalmente adoptado sea el de excluir y valorar a 0 los servicios prestados en otras administraciones".

"Es más, la propia entidad municipal demandada incumple su propio criterio, expresado en la base 5.14 cuando afirma que 'Las presentes bases generales se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad", dice uno de los fallos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

En ellos se asegura, además, que "el Ayuntamiento no ha ofrecido ninguna explicación material acerca del motivo por el que se excluye la valoración de los servicios prestados para otra Administración".

La cascada de sentencias en contra ha hecho que los propios servicios jurídicos del Consistorio hayan optado por desistir de los recursos de apelación presentados.

"Las citadas sentencias han adquirido firmeza y, en consecuencia, no pretendemos mantener contumaz oposición al pronunciamiento del juzgado que ha sido confirmado por otro de la misma clase y especialidad", exponen en un escrito fechado a finales de septiembre.

Aprobados de buena fe

La jurisprudencia existente reconoce la compatibilidad de la anulación de un proceso selectivo con la conservación de la plaza obtenida por aquellos opositores popularmente denominados 'de buena fe'.

En concreto, el Supremo determina que "aquellos aspirantes que superan un proceso selectivo anulado o declarado nulo y obtuvieron plaza deben ver respetada su situación cuando sean ajenos a la causa determinante de la nulidad o anulación".

Esto quiere decir que, en el caso de Zaragoza, tendrían derecho a plaza tanto los 14 aprobados con el criterio municipal como los 14 que la habrían obtenido de no haberse 'reinterpretado' la puntuación sobre la experiencia previa en las administraciones públicas.

El problema no es menor, dado que esas 14 plazas adicionales tendrían un coste de, aproximadamente, 560.000 euros al año, a razón de 40.000 euros por cabeza, de media.

Los sindicatos, que ven en todo esto una "mala praxis" por parte de la Administración, han mantenido varias reuniones con el concejal de Personal, Alfonso Mendoza, en busca de explicaciones. La última se produjo este viernes, sin que por el momento se sepa qué va a pasar con estas 14 personas.

El asunto se abordará este jueves en la comisión de Participación Ciudadana y Régimen Interior, donde Zaragoza en Común (ZEC) instará a Mendoza a detallar "las consecuencias de firmeza de las sentencias relativas al cambio de baremo en los méritos en los procesos selectivos". En ella, el edil ofrecerá las explicaciones oportunas.