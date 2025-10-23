El Ayuntamiento de Zaragoza cumplirá la sentencia y revaluará a los 14 aprobados de sus oposiciones 'en el aire'

El Ayuntamiento de Zaragoza cumplirá las sentencias judiciales que afectan a los procesos de estabilización de la plantilla, que han dejado en el aire el futuro de 14 personas.

El concejal de Personal, Alfonso Mendoza, ha confirmado este jueves que se va a intentar un acuerdo extrajudicial con los 6 casos para los que todavía no hay sentencia firme con el objetivo de "no dilatar en demasía los procedimientos" y acabar cuanto antes esta situación.

A preguntas de Zaragoza en Común (ZEC), el edil ha recalcado que "estamos hablando de 14 candidatos sobre 407 plazas a las que concurrieron 10.000 aspirantes". "¿Tendrían que haber sido cero? Estamos de acuerdo, pero el trabajo fue suficientemente acertado", ha aseverado.

Para ZEC, detrás de esta cascada de recursos hay "mala praxis"; un ejemplo de "mala gestión" por una decisión "que se tomó sobre la marcha".

Su portavoz, Suso Domínguez, ha criticado que todo esto se deba no a un error sino a un cambio consciente de criterio que "ha perjudicado a trabajadores municipales y no solo a gente de fuera". "Tome medidas para que no vuelva a pasar", le ha dicho.

A su juicio, quedan todavía demasiadas cuestiones por aclarar. "¿Por qué el gobierno da orden de cambiar el criterio de valoración? ¿Cómo y cuándo se van a aplicar estas sentencias firmes? ¿Qué va a pasar con los que obtuvieron su plaza de buena fe?", le ha preguntado.

Pese a que las bases, acordadas con anterioridad, reflejaban un criterio de valoración de méritos en otras administraciones públicas, el Consistorio las interpretó de forma diferente durante el proceso, una decisión que terminó alterando el resultado.

Para Mendoza, el error no está ahí, sino en que "no se ha hecho correctamente la identificación de las plazas municipales y las de fuera de la administración".

En estos momentos caben varias opciones. "Las sentencias judiciales son para cumplirlas, faltaría más. Se pueden comentar o decir que no se está de acuerdo, pero hay que hacerlo", ha resaltado. Así, ha garantizado que el Consistorio cumplirá el fallo "en sus estrictos términos" y revaluará a estos 14 trabajadores, aunque antes habrá que ver qué ocurre con los seis con los que se buscará el acuerdo extrajudicial.

Una vez se revalúen será "cuando se sepa si hay dos, tres, cinco o 14 que deben ser incluidos en la plantilla municipal". "Hasta ahí los estrictos términos de la sentencia. La jurisprudencia no dice que hay que hacer una cosa, sino que si se cumplan ciertas condiciones se podría ir por ese camino", ha advertido.

Con esto se refería a los aprobados de buena fe. Según la jurisprudencia del Supremo, "aquellos aspirantes que superan un proceso selectivo anulado o declarado nulo y obtuvieron plaza deben ver respetada su situación cuando sean ajenos a la causa determinante de la nulidad o anulación".

Mendoza ha recordado que no puede haber un exceso de gasto en los procesos de estabilización, y que desde el PP se han centrado "en solucionar los problemas de la gente", no en crearlos "como hacían los gobiernos de izquierdas". "Cuando llegamos había interinos con 15 y hasta 20 años de antigüedad", ha recordado entre críticas de ZEC por "ponerse medallas por cumplir la ley".