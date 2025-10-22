Retirado el nido de avispa asiática de Zaragoza: "Si lo dejásemos podrían salir hasta 200 y 300 avispas reinas"

Los Bomberos de Zaragoza han retirado esta noche un nido de avispa asiática (Vespa velutina) ubicado en un árbol, a unos seis metros de altura, de la calle Santa Gema. Se trata del primer nido hallado en la capital aragonesa de esta especie invasora, que entró en España en 2010 y que entraña más riesgos que la autóctona, ya que es capaz de inocular mayor cantidad de veneno, además de impactar negativamente en el ecosistema propio.

El nido fue localizado este lunes por los propios bomberos, cuando acudieron al lugar para retirar una de las ramas de dicho ejemplar y, rápidamente, se ha habilitado un dispositivo para proceder a su retirada, en el menor tiempo posible dada la peligrosidad. Ha sido la Unidad de Rescate Animal (URRA) de los Bomberos los que han efectuado este trabajo, después de haber obtenido la autorización de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Durante la jornada del martes, los bomberos desplazados vigilaron la actividad en el nido y retiraron algunas ramas del árbol para poder realizar el servicio esta misma noche. El jefe de la URRA, Javier Fernández, explica que este tipo de intervenciones se realizan de noche, sin horas de luz, cuando las avispas están dentro del mismo para asegurar que se recogen todas y utilizando una luz infrarroja que no son capaces de ver.

Los agentes han accedido al árbol con una autoescala y equipados con Equipos de Protección Individual específicos y de mayor grosor para este tipo de avispas, que cuentan con un aguijón más grande y, además, son capaces de escupir veneno. "Hay que tener en cuenta que es una avispa más grande, se agarra más fuerte con las patas, inocula más veneno a través del aguijón y es capaz de escupir veneno, por lo que tenemos que llevar también gafas protectoras", ha comentado.

La intervención se ha realizado en tan solo unos minutos, el tiempo que cuesta retirar el nido e introducirlo en una bolsa opaca, que se ha trasladado al parque 1 de Bomberos donde se ha congelado para después poder analizarlo por dentro y comprobar la dimensión del mismo.

Actualmente, el nido tiene un diámetro de 50 centímetros. "Si lo dejásemos aquí, podrían llegar a salir de aquí hasta 200 y 300 avispas reinas que, a su vez, harían nidos como este y proliferarían rápidamente", ha comentado.

Aunque hasta ahora no habían retirado un nido de estas características en Zaragoza, la URRA sí que ha realizado este tipo de intervenciones en otros municipios de la provincia de Zaragoza.