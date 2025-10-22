El Rastrillo de Aragón vuelve a llenar Zaragoza de solidaridad: "El objetivo es recaudar más de 700.000 euros"

El Rastrillo de Ozanam vuelve este viernes a la Sala Multiusos de Zaragoza.

Zaragoza se llena de solidaridad con el Rastrillo Aragón 2025. La trigésima octava edición vuelve este viernes de la mano de la Fundación Federico Ozanam que se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, con entrada gratuita.

Un proyecto que "vuelve a llenar Aragón de ilusión y solidaridad" y que tiene como objetivo, al igual que el año anterior, la ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen.

Esta ampliación contempla la creación de dos nuevas Unidades de Convivencia que, junto con las actuales, harán posible adaptar los espacios a las necesidades individuales de cada persona, para promover su autonomía y bienestar.

Todo lo recaudado se destinará para esta acción, tal y como ha indicado el presidente de la Fundación Federico Ozanam, Fernando Galdámez: "El objetivo de este rastrillo es recaudar más de 700. 000 euros en la venta", ha explicado. Es decir, superar los ingresos de la pasada edición, que rondaron los 691.000.

El Rastrillo no sería posible sin los más de 800 voluntarios y voluntarias que participan. Además de la colaboración con más de cientos de empresas, asociaciones y entidades aragonesas, que gracias a sus donaciones permiten que los stands se llenen de artículos.

Y es que la oferta se dirige a todos los gustos y bolsillos, desde juguetes y ropa, hasta muebles o libros, todo nuevo o de segunda mano. "Son cosas buenas a unos precios increíblemente baratos", ha afirmado Galdámez.

Por supuesto, este Rastrillo no sería posible sin la participación de cientos de personas que trabajan durante todo el año, cosiendo, por ejemplo, algunos de los materiales que se venden: "El Rastrillo no se hace en 10 días", ha afirmado María Pilar Enériz, Patrona Delegada de Rastrillo Aragón.

Rastrillo 2025

Esta nueva edición contará con 26 stands en los que se podrán encontrar todo tipo de artículos. Y como novedades de esta edición, destaca la renovación del stand de "Deportes" que ofrecerá ropas nuevas y artículos de primeras marcas.

Por su parte, el stand "La bodega" busca "tener mucho éxito" con una selección de vinos y vermús de todas las Denominaciones de Origen de Aragón: "Queremos tener todos los vinos de Aragón representados y se ha ampliado el espacio", ha explicado Enériz.

El Rastrillo de Aragón no es solo un evento orientado a la venta de productos con un fin solidario, sino un espacio de entretenimiento. Por ejemplo, hay talleres de origami y el Real Zaragoza se acercará de visita este viernes día 24.

También se ha destacado la importancia de que los jóvenes visiten el rastrillo. Por ello, un año más, se unirán a la solidaridad algunos influencers o creadores de contenido aragoneses.

Sorteo

Los visitantes podrán participar en un sorteo solidario en colaboración con Eboca en el que podrán ganar una bicicleta eléctrica. Para participar, hay que tomar un café en una máquina Eboca, rellenar los datos en el cupón impreso en el vaso y entregarlo en el espacio habilitado dentro del Rastrillo.

Para ampliar la colaboración, se puede comprar un boleto de lotería de Navidad por 10 euros, así como otras vías fuera del Rastrillo y de la donación de artículos.

Presentación del Rastrillo 2025 de Aragón en las oficinas de Ozanam. E.E

Además, también habrá servicio de cafetería de 11.00 a 21.00 y un restaurante de 13.30 a 16.00 que funciona gracias a la donación de otros restaurantes de Zaragoza. El coste entre semana será de 30 euros pero el fin de semana de 15 con opción a menú infantil por 10 euros.

Así, el Rastrillo Solidario de Aragón, busca ayudar a los que más lo necesitan, con el objetivo de que cada año funcione mejor: "Poner todo a reventar y que llegue el día 2 y no quede nada en las estanterías", ha expresado Galdámez.

Y, por último, como ha recordado la Patrona Delegada de Rastrillo Aragón, sin este tipo de proyectos "se quedarían sin ejecutar muchas iniciativas".