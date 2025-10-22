Paralizado el concurso para iluminar la Torre del Agua por el recurso de una de las empresas excluidas

El Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha paralizado cautelarmente el concurso para elegir a la empresa que iluminará la Torre del Agua. Se trata de uno de los grandes proyectos del Gobierno autonómico para darle una cara a la Expo de Zaragoza, con una inversión de 12 millones en dos contratos que renovarían uno de los edificios más icónicos de la gran cita internacional que vivió la capital aragonesa en 2008.

El contrato ahora suspendido temporalmente corresponde a la iluminación de la fachada, de 5,5 millones de euros. El Tacpa toma esta decisión para estudiar el recurso interpuesto por la UTE entre Aneum Led y Fibratel, que fue excluida del primer concurso al no superar los criterios técnicos, lo que hizo que la licitación quedara desierta. Esta suspensión es un procedimiento habitual cuando hay un recurso de estas características, como ya ocurrió con el del transporte sanitario.

La propuesta de Aneum Led, de la mano de Fibratel, recibió una puntuación de 13,5 sobre 35 puntos en el informe técnico, por debajo del mínimo que se exigía para optar al concurso. Fuentes de la compañía consideran que esta valoración es "arbitraria" y "adolece de rigor", por lo que no han tenido dudas de interponer un recurso especial ante el Tacpa.

En el informe técnico, la empresa suspende en varios de los puntos analizados, como el detalle de los trabajos, la minimización de interferencias o la planificación de la obra, donde directamente le ponen un 0. Desde el Gobierno de Aragón ratifican su confianza en el trabajo, el criterio y la profesionalidad de la mesa de contratación.

Sin embargo, la empresa no comparte estas valoraciones, que directamente tildan de absurdas. “No es ningún pataleo ni enfado. Llevamos ocho años en la contratación pública y las hemos vivido de todos los colores. Todos nos equivocamos. Ha habido demasiada arbitrariedad”, exponen.

Los responsables de la compañía cuestionan que se utilicen fórmulas como “parece ser”, “ofrece dudas” o “no se ha encontrado en la web”. “Usted deduce que no vamos a cumplir las garantías, pero ¿en base a qué? No lo puedo aceptar. Hay valoraciones de 0 que no podemos admitir”, sostienen.

Ahora, a la espera de la resolución del Tribunal de Contratos, esta suspensión temporal podría poner en interrogante los plazos de la segunda licitación, abierta en cuanto se declaró desierto el primer concurso.

Este contrato ha sufrido interferencias prácticamente desde el primer día. Dos de las candidatas, Telefónica y Bienvenido Gil, fueron excluidas en el primer corte por cuestiones formales. La primera subió la documentación seis minutos tarde, y la segunda fue excluida por un posible conflicto de intereses al presentarse junto a Saco Technologies, que comparte representante legal con Oboria Digital, la encargada de diseñar previamente la nueva iluminación.

Con ello, la UTE entre la aragonesa Aneum Led y Fibratel se quedaba como única candidata y favorita para ser elegida, pero la Mesa de Contratación también ha desestimado su oferta al no superar la puntuación mínima que se requería en el informe técnico.