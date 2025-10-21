Las Armas volverá a abrir sus puertas a principios de 2026 en Zaragoza: será un "referente socioeducativo" en el Gancho

El Centro Musical y Artístico Las Armas volverá a abrir sus puertas a comienzos de 2026. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante una visita realizada este martes a las tres plantas del edificio, cuyas obras de renovación comenzaron en octubre.

Según ha explicado la regidora, las actuaciones se centran en sustituir toda la iluminación por tecnología LED, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del inmueble. También se están reparando las filtraciones del sótano, instalando nuevas mamparas, elevando algunos techos, redistribuyendo espacios, aplicando pintura y modernizando los estudios de grabación mediante la renovación de su sistema de insonorización.

Uno de los trabajos más relevantes es la instalación de un sistema de aire acondicionado que se ubicará en el sótano y permitirá climatizar todo el edificio. En los próximos días está prevista la llegada del equipamiento necesario para su colocación, lo que permitirá acelerar el tramo final de las obras. Asimismo, se sustituirán varias puertas de emergencia deterioradas o vandalizadas.

Vocación socioeducativa

Con esta rehabilitación, el Ayuntamiento de Zaragoza busca que el antiguo Centro Musical Artístico Las Armas se convierta en un espacio con una clara vocación socioeducativa, sin perder su esencia cultural. La gestión correrá a cargo del propio Consistorio a través del Patronato de Educación y Bibliotecas. Antes de su reapertura, se están llevando a cabo diversas mejoras para adecuar las instalaciones a los nuevos usos culturales, sociales y polivalentes previstos.

Durante la visita, Chueca ha estado acompañada por la concejal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; la concejal de Educación, Paloma Espinosa; y el gerente del Patronato de Educación y Bibliotecas, Jorge de Gonzalo. La alcaldesa ha destacado que los trabajos han avanzado con "rapidez" y que se han invertido 150.000 euros en mejorar la eficiencia energética, la climatización y diversos elementos envejecidos por el tiempo.

"Estamos recuperando este espacio para el barrio y sus vecinos. Queremos que vuelva a ser un punto de encuentro cultural y social", ha afirmado, señalando además que el Ayuntamiento mantiene contacto con asociaciones vecinales, centros educativos y fundaciones para coordinar futuras actividades. Como la de la cafetería, que correrá a cargo de la Fundación Ozanam en una gestión que, según la regidora, "será solidaria porque los beneficios serán donados".

En cuanto a los usos previstos, el proyecto busca reforzar la regeneración urbana y social del barrio de El Gancho, convirtiendo Las Armas en un centro dinamizador que combine servicios municipales, apoyo a entidades locales y actividad cultural.

Así, entre los nuevos servicios, Zaragoza Vivienda instalará una oficina especializada en materia de vivienda, se habilitará un Punto de Información al Consumidor (PIC) y también la sede del Plan Integral del Casco Histórico (PICH). Además, el proyecto “Made in Zaragoza” contará con este espacio para organizar talleres y actividades vinculadas al comercio local.

En la planta superior se prevé crear un aula de lectura y trasladar el Centro Coordinador de Bibliotecas. En el ámbito cultural, la Escuela Municipal de Música y Danza podrá utilizar las salas insonorizadas de la planta baja para ensayos, grabaciones y clases, fomentando la vida artística del barrio. Las aulas intermedias se destinarán a formaciones impulsadas por el Ayuntamiento, siguiendo un modelo similar al de los centros cívicos. También se habilitarán espacios polivalentes para el uso de asociaciones y colectivos vecinales.