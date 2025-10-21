Alejandro Moda celebra sus 50 años de historia destinando el 25% de sus compras a la lucha contra el cáncer de próstata

Alejandro Moda celebra este 2025 sus 50 años de trayectoria en Zaragoza. Medio siglo de elegancia, moda y solidaridad. Porque Alejandro Moda es una empresa que durante toda su historia ha mostrado su compromiso social, y ahora, en este aniversario, vuelve a quedar demostrado.

Así pues, en un evento celebrado este martes 21 de octubre en la tienda Alejandro Moda de Isaac Peral, 8, para poner en valor sus 50 años, se ha presentado la “Beca Alejandro Moda de investigación contra el cáncer de próstata”. Al acto han acudido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y otros representantes políticos, empresarios, patrocinadores o amigos.

Esta beca nace para dar un paso más y poder devolver a la sociedad parte de todo lo que ha aportado a la marca a lo largo de los años, apoyando la investigación científica y los avances médicos en salud masculina.

Antes de las intervenciones, los asistentes han visualizado un vídeo en el que se explica la importancia de la prevención en el cáncer de próstata, así como la visibilidad de este tumor frecuente (unos 1.000 casos en Aragón al año).

La beca se otorgará al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón) para el desarrollo de un proyecto pionero de drones de detección y ataque selectivo contra células tumorales, un tratamiento pionero en el campo de la oncología molecular.

El proyecto estará liderado por el Dr. Alberto J. Schuhmacher, científico investigador de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID) y responsable del Grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón. Este, durante la presentación, ha insistido en la importancia de hablar del cáncer de próstata porque la visibilidad salva vidas.

De esta forma, Alejandro Moda muestra su compromiso con la investigación y la salud masculina uniendo el mundo de la moda y la ciencia para poder mirar al futuro. Además, en esta iniciativa todo el mundo puede colaborar, ya que el 25% de todas las compras en Alejandro Moda que se produzcan entre el 22 de octubre y el 13 de diciembre se destinarán a esta beca.

Acto de presentación.

En esta línea, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha comprometido a comprarse un traje. “Si no es mañana, será pasado”, ha bromeado.

Igualmente, el presidente del ejecutivo aragonés ha felicitado a Alejandro Moda por sus 50 años, un aniversario que “merece reconocimiento”. También ha puesto en valor su apuesta por la publicidad o por el deporte en la ciudad, pero, sobre todo, la generosidad de la empresa con esta beca.

“Es excepcional que lo impulse, sobre todo este año que ha sufrido un robo muy importante. Demuestran que tiene una filosofía especial”, ha destacado Azcón.

Por su parte, Alejandro Martínez, propietario de Alejandro Moda, ha agradecido a todas las personas que han hecho posible los 50 años de pasión y dedicación por la moda, pues ellas son la parte “fundamental” de la historia. En especial, le ha dedicado unas bonitas palabras a su mujer Pilar: “Eres la mejor compañera de viaje”.

Actuación B Vocal.

El grupo aragonés de B Vocal ha puesto el broche de oro al acto interpretando dos canciones que han animado a los asistentes.