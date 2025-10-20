Zaragoza recupera Volveremos en las zonas afectadas por obras: "Habrá un 15% de descuento en los establecimientos adheridos"

Tras ocho meses de obras, la Lencería Emi y otros establecimientos de Conde Aranda adheridos a Volveremos reabren con una gran noticia: el programa se reactivará los días 22, 24, 29 y 31 de octubre para ayudar a los comercios después de una larga temporada afectados por los trabajos.

No serán los únicos, también los comercios de la avenida Navarra, César Augusto y la calle Escuelas, donde también han finalizado -o están a punto de hacerlo- las obras de renovación. La 'Operación especial obras', que ya se celebró en 2022, vuelve para ayudar a esos establecimientos afectados por los trabajos de mejora.

Una herramienta que se suma a las bonificaciones del IBI y del IAE, así como a las ayudas directas de 400 euros al mes con los que han contado los negocios de estas calles durante los meses de obras. En esta ocasión, se hará una rebaja de un 15% en las compras de estos establecimientos que forman parte de Volveremos.

Así lo ha explicado, este lunes, el concejal de Economía, Carlos Gimeno, quien ha elogiado "la flexibilidad de este recurso que tiene un impacto directo para los comercios y negocios de calles que han tenido que pasar unos meses conviviendo con estas actuaciones a las puertas de sus locales".

Durante los cuatro días que durará esta campaña, además del descuento en cada ticket del que disfrutarán los clientes, la iniciativa contará con un presupuesto ilimitado. Es decir, el volumen de ventas asociadas con la aplicación móvil marcará la dotación necesaria.

El último cuatrimestre de 2025 acumula así diversas campañas en Zaragoza, tanto las que se desarrollan integradas con el resto de municipios como las de la propia ciudad. A finales de agosto y principios de septiembre ya se celebró La Vuelta al Cole, que generó 18,7 millones de euros en tickets.

Posteriormente tuvo lugar la campaña privada de los vendedores de muebles, ACOMZA, que facturó un millón de euros en las dos semanas de duración en septiembre. Un mes después, el Ayuntamiento lanza esta fase destinada a comercios afectados por obras de larga duración en las calles y todavía quedará una gran campaña a final de año, que se celebrará de forma conjunta con el Gobierno de Aragón.