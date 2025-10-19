El PP carga contra el alcalde de Aguarón: "Es una vergüenza y un escándalo que siga aferrado a su puesto"

El Partido Popular de Zaragoza ha criticado duramente al alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón (PSOE), tras conocerse que la Fiscalía Provincial ha presentado una denuncia contra él por presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación. Los populares reprochan tanto a Cucalón como al PSOE que hayan respondido con “ataques políticos” y acusaciones en lugar de dar explicaciones públicas sobre los hechos.

Responden así al comunicado emitido este sábado por Cucalón, en el que aseguraba que dimitiría si existe una sentencia firme que le condene y en el que denunciaba la ofensiva política que, a su juicio, ha emprendido el PP de Zaragoza y el Gobierno de Aragón contra él en una campaña "interesada y partidista". También acusaba a la Dirección General de Administración Local de utilizar las instituciones para una "guerra sucia" contra él.

Desde el PP zaragozano consideran “inaceptable” que Cucalón trate de presentarse como víctima de una “guerra sucia”, cuando las investigaciones de la Fiscalía —subrayan— se basan en informes oficiales y apuntan a actuaciones de gran gravedad. Recuerdan además que el alcalde de Aguarón tiene pendiente un juicio por falsedad documental vinculado a la gestión de un polígono industrial que, según la formación, generó una deuda de más de un millón de euros al consistorio “sin haber un solo metro de polígono construido”.

Los populares señalan también que Cucalón ya fue condenado por acoso laboral a dos trabajadores municipales y que el Tribunal de Cuentas mantiene diligencias abiertas por gastos en comidas sufragadas con fondos públicos. A estos casos se suma, indican, una nueva denuncia por prevaricación y falsedad documental. “No hablamos de rumores, sino de hechos acreditados. Por eso no aceptaremos lecciones de ética de alguien con semejante historial judicial”, afirmaron en un comunicado.

El PP considera “un escándalo” que Cucalón continúe en sus cargos pese a las causas pendientes y acusa al PSOE de Aragón y a su secretaria general, Pilar Alegría, de “proteger y justificar” al alcalde. También lamentan el “silencio cómplice” de la dirección provincial socialista, de Teresa Ladrero y del presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero. “Cada día que pasa sin una respuesta clara convierte ese silencio en complicidad”, remarcan los populares, que acusan al PSOE de haber “renunciado a la ejemplaridad y al respeto institucional”.

En su comunicado, el PP de Zaragoza concluye reiterando su confianza en la justicia y llama a que los tribunales determinen las responsabilidades que correspondan. “La ejemplaridad no puede posponerse. Quien dirige instituciones públicas debe ser un ejemplo de integridad, no un problema para los ciudadanos a los que representa”, afirman.

El Gobierno de Aragón pide la dimisión de Cucalón

Mientras, el Gobierno de Aragón ha pedido a Lucio Cucalón que presente su dimisión inmediata y se deje "de amenazas" y de verter "infundios contra nadie". Desde el Pignatelli lamentan que un “político investigado por graves delitos” tenga el atrevimiento de proferir amenazas hacia quienes cumplen “de manera intachable” su obligación de denunciar posibles situaciones ilícitas y corruptelas en la administración.

"El señor Cucalón, con tres procesos penales abiertos y otro en la fiscalía del Tribunal de Cuentas no tiene legitimidad ni autoridad moral ninguna para verter infundios contra nadie, menos aún contra la directora general de Administración Local y su impecable trabajo", aseveran desde el Ejecutivo.

El Gobierno de Aragón ha afeado que el PSOE de Pilar Alegría permita con sus votos que Cucalón siga al frente de la alcaldía de Aguarón y de la presidencia de la comarca de Cariñena, incluyendo "pronunciamientos justificativos de la secretaria general de los socialistas aragoneses que van contra el supuesto código ético que dicen defender".