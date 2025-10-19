Una de las empresas excluidas de la Torre del Agua recurre al Tribunal de Contratos: "Es una decisión arbitraria"

Aneum Led, una de las candidatas para iluminar la Torre del Agua, ha presentado un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) por su exclusión del primer concurso del contrato de 5,5 millones de euros para instalar la nueva decoración. Esta empresa fue la única que superó el primer corte, pero fue eliminada al no superar los criterios técnicos, lo que hicieron que la licitación quedara desierta.

La propuesta de Aneum Led, de la mano de Fibratel, recibió una puntuación de 13,5 sobre 35 puntos en el informe técnico, por debajo del mínimo que se exigía para optar al concurso. Fuentes de la compañía consideran que esta valoración es "arbitraria" y "adolece de rigor", por lo que no han tenido dudas de interponer un recurso especial ante el Tacpa.

En el informe técnico, la empresa suspende en varios de los puntos analizados, como el detalle de los trabajos, la minimización de interferencias o la planificación de la obra, donde directamente le ponen un 0. Desde el Gobierno de Aragón ratifican su confianza en el trabajo, el criterio y la profesionalidad de la mesa de contratación.

Sin embargo, la empresa no comparte estas valoraciones, que directamente tildan de absurdas. “No es ningún pataleo ni enfado. Llevamos ocho años en la contratación pública y las hemos vivido de todos los colores. Todos nos equivocamos. Ha habido demasiada arbitrariedad”,

Los responsables de la compañía cuestionan que se utilicen fórmulas como “parece ser”, “ofrece dudas” o “no se ha encontrado en la web”. “Usted deduce que no vamos a cumplir las garantías, pero ¿en base a qué? No lo puedo aceptar. Hay valoraciones de 0 que no podemos admitir”, sostiene González.

Ahora, la resolución del Tribunal de Contratos podría poner en jaque los plazos de la segunda licitación, abierta en cuanto se declaró desierto el primer concurso.

Desde la empresa, en cualquier caso, tienen planteado acudir a esta segunda licitación para hacerse con un contrato de casi seis millones de euros. “En cuanto salió el anuncio, pusimos a dos personas a estudiar la documentación y trabajando en ello”, incide González.

Este contrato ha sufrido interferencias prácticamente desde el primer día. Dos de las candidatas, Telefónica y Bienvenido Gil, fueron excluidas en el primer corte por cuestiones formales. La primera subió la documentación seis minutos tarde, y la segunda fue excluida por un posible conflicto de intereses al presentarse junto a Saco Technologies, que comparte representante legal con Oboria Digital, la encargada de diseñar previamente la nueva iluminación.

Con ello, la UTE entre la aragonesa Aneum Led y Fibratel se quedaba como única candidata y favorita para ser elegida, pero la Mesa de Contratación también ha desestimado su oferta al no superar la puntuación mínima que se requería en el informe técnico.

El Gobierno de Aragón -por medio de Expo Zaragoza Empresarial- se ve obligado a retomar el concurso desde el inicio, por el mismo precio, y con la esperanza de que algunas de las empresas que sí tienen capacidad para cumplir los requisitos técnicos puedan presentarse con todas las garantías y en tiempo y forma.

Desde el Gobierno aragonés esperan que esta segunda licitación no comprometa los plazos de la nueva iluminación, prevista para finales de 2026. El objetivo de la Consejería de Fomento era comenzar las obras en diciembre de 2025 o el próximo enero, pero, si ahora debe reiniciar la licitación, estos tiempos podrían quedar comprometidos. Las empresas tienen hasta el 5 de noviembre para presentar su oferta.