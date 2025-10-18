Zaragoza refuerza aún más la videovigilancia: unas 50 cámaras de seguridad controlarán toda la ribera del río Huerva
Estas se suman a las que se han colocado en otros puntos de la ciudad, como la calle Delicias o la plaza del Pilar.
Zaragoza reforzará aún más la seguridad. Lo hará con nuevas cámaras de videovigilancia que se incorporarán a lo largo del río Huerva, que actualmente está viviendo una de las mayores transformaciones que se están llevando a cabo en la ciudad.
Se instalarán de manera paralela al comienzo de los trabajos, tras haber recibido el 'ok' de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. En total, según ha podido confirmar este diario, se instalarán unas 50 cámaras a lo largo de la ribera que vigilarán la zona de posibles robos o vandalismos.
Estos aparatos se unen al resto que ya están instalados en diferentes puntos conflictivos de la ciudad, como en la calle Delicias donde hace unos meses se pusieron en marcha las dos cámaras de seguridad.
Otras cámaras
También las 13 cámaras que han instalado en la plaza del Pilar, que de manera inicial se utilizarán para el control de aforo para grandes eventos, como las fiestas grandes de la ciudad. Aunque desde el Consistorio ya anunciaron que en la segunda fase será cuando las cámaras instaladas se usen también para la videovigilancia en tiempo real, y no únicamente para el conteo.
Pero, esta apuesta por la seguridad no acaba aquí. El Consistorio ha preparado un megacontrato de videovigilancia para implantar en todos los barrios de la capital este tipo de dispositivos de seguridad.
Se trata de un plan que se está trabajando en esta legislatura y podría ponerse en marcha de cara a 2026. Hasta ahora, la colocación de cámaras de videovigilancia se hacía por zonas y con un contrato independiente en cada caso.
Eso sí, como hasta ahora, las cámaras serán ubicadas en los puntos donde lo hayan demandado los vecinos, mediante la Junta de Distrito, o los comerciantes que lo hayan solicitado.
Río Huerva
El río Huerva cobrará protagonismo en este nuevo espacio verde, que medirá cinco veces el paseo Independencia. El Ayuntamiento anunció que las obras de la segunda fase para la recuperación y regeneración ambiental y paisajística comenzarían este mes de septiembre. Un proyecto que pretende hacer una ciudad más verde y reconectada con la ribera.
La inversión suma 23 millones, un 9% por debajo del presupuesto inicial. De este modo, se ha llevado a cabo un ahorro de alrededor de 2 millones de euros. Esta fase se suma a la ya iniciada a principios de año para devolver a la ciudad de Zaragoza todo lo que supone el río Huerva. Una primera fase que aunque estaba prevista terminar en septiembre seguramente esté completa a final de año.
La segunda fase está dividida en dos contratos principales: el que abarcará el tramo desde Puente Blasco del Cacho hasta Gran Vía, con un presupuesto de 16.230.934,34 euros y un plazo de ejecución de 15 meses y el que va desde Miguel Servet hasta la desembocadura del Ebro, con un coste de 6.840.870,52 euros y un plazo de 8 meses.
Unas obras en las que se generarán espacios abiertos junto al cauce, equipamientos y sendas que permitirán disfrutar de la ribera de forma compatible con la dinámica del río. En cuanto a los parques, el primero será el de Sopesens, que se levantará sobre el tanque de tormentas. Próximo a este estará el parque de Bruno Solano que será un espacio público multifuncional con zona de juegos. Por su parte, el parque Emperador, también dispondrá de áreas para niños.
El objetivo principal es facilitar el acceso al propio cauce y reconectar el río Huerva con la ciudad para dar continuidad a los senderos peatonales, de tal forma que discurran a lo largo y ancho del bosque de ribera.
Las obras cuentan con financiación de dos convocatorias de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para cuyo desarrollo se han obtenido cerca de 5 millones de euros. A ello hay que sumar las aportaciones de hasta 20 millones de euros que el Gobierno de Aragón se ha comprometido a invertir dentro de los acuerdos de la Comisión Bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza.