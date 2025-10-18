Zaragoza refuerza aún más la videovigilancia: unas 50 cámaras de seguridad controlarán toda la ribera del río Huerva

Zaragoza reforzará aún más la seguridad. Lo hará con nuevas cámaras de videovigilancia que se incorporarán a lo largo del río Huerva, que actualmente está viviendo una de las mayores transformaciones que se están llevando a cabo en la ciudad.

Se instalarán de manera paralela al comienzo de los trabajos, tras haber recibido el 'ok' de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. En total, según ha podido confirmar este diario, se instalarán unas 50 cámaras a lo largo de la ribera que vigilarán la zona de posibles robos o vandalismos.

Estos aparatos se unen al resto que ya están instalados en diferentes puntos conflictivos de la ciudad, como en la calle Delicias donde hace unos meses se pusieron en marcha las dos cámaras de seguridad.

Otras cámaras

También las 13 cámaras que han instalado en la plaza del Pilar, que de manera inicial se utilizarán para el control de aforo para grandes eventos, como las fiestas grandes de la ciudad. Aunque desde el Consistorio ya anunciaron que en la segunda fase será cuando las cámaras instaladas se usen también para la videovigilancia en tiempo real, y no únicamente para el conteo.

Pero, esta apuesta por la seguridad no acaba aquí. El Consistorio ha preparado un megacontrato de videovigilancia para implantar en todos los barrios de la capital este tipo de dispositivos de seguridad.

Se trata de un plan que se está trabajando en esta legislatura y podría ponerse en marcha de cara a 2026. Hasta ahora, la colocación de cámaras de videovigilancia se hacía por zonas y con un contrato independiente en cada caso.

Eso sí, como hasta ahora, las cámaras serán ubicadas en los puntos donde lo hayan demandado los vecinos, mediante la Junta de Distrito, o los comerciantes que lo hayan solicitado.

