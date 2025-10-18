El Ibercaja Estadio doblará el aforo del Pabellón Príncipe Felipe para grandes conciertos: "Empezaba a quedarse pequeño"

La reciente noticia de la apertura del Ibercaja Estadio para conciertos ha llegado como agua de mayo para los promotores musicales. El anuncio del concierto de Leiva en la capital aragonesa tras su reciente incursión en el Pabellón Príncipe Felipe vino con la sorpresa de que se instalaba el próximo 27 de junio en el Ibercaja Estadio para su próximo concierto promocionado por Aragón TV en su 20 aniversario.

El cantante madrileño no va a ser el único artista que pise el estadio ya que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, confirmó este viernes que durante el verano de 2026 se esperan más conciertos en el recinto. Una novedad que suma un espacio más para eventos en la capital aragonesa: "Todo lo que sea sumar recintos y con más capacidad es una buena noticia", valora Michel Pérez, promotor de conciertos.

Pérez recalca como un valor añadido el aumento en capacidad ya que "saltas de un Pabellón de 8.500 de aforo a 20.000". La gran capacidad de aforo también abre posibilidades ya que "podría atraer a artistas más grandes".

La confirmación del Ibercaja Estadio también abre incógnitas en la repercusión en otras grandes salas como el Pabellón Príncipe Felipe por si vería una disminución de actos musicales: "No tiene porqué, es un recinto formidable que lleva décadas funcionando muy bien y no tiene porqué afectar", indica.

Además, añade que mientras que el hogar del Casademont Zaragoza está abierto a conciertos durante todo el año el Ibercaja Estadio está limitado: "El hándicap es que se tiene que hacer cuando acaba y empieza La Liga lo que deja solo dos meses para eventos por lo que se seguirán haciendo conciertos en el Felipe", concluye Pérez.

Unas palabras que reafirma el promotor musical Félix Cartagena: "Hasta ahora el Príncipe Felipe satisfacía todas las solicitudes, pero ya empezaba a quedarse un poco pequeño para algún tipo de espectáculo", admite. Lo que señala que el añadir un recinto de la envergadura del Ibercaja Estadio "facilita las cosas".

Así, también recala en que todos espacios van a poder coexistir como ya se hace en la actualidad: "Cada artista tiene su espacio. Habrá algunos que los llegaremos a ver en el Ibercaja Estadio, y a lo mejor a la gira siguiente prefieren hacer una Sala Mozart", reflexiona.

Cartagena también mira al futuro una vez que esté construida la Ibercaja Romareda se consolide el Ibercaja Estadio como lugar de conciertos para todo el año y no solo en los meses de verano.

El zaragocismo tiene sus dudas

Mientras que el panorama cultural aplaude la confirmación del estadio, los aficionados del Real Zaragoza han reaccionado con ciertas dudas ante la celebración de conciertos en la que es su casa provisional.

Los comentarios en las redes sociales tras conocer la noticia no tardaron en aparecer con cierto toque sarcástico en referencia tanto al estadio modular como a su equipo. Algunos de los usuarios se preguntaron qué ocurría entonces con la regla de no saltar ya que antes de su estreno se confirmó la falta de gol de pie y la prohibición de saltar en el sitio durante el partido.

Usuarios comentaban sarcásticos: "Pero todos sentadicos, eh, que nos tiene que aguantar de pie jajaja" o "Q no salten mucho que igual se sueltan los tornillos del montaje del portátil". Otro usuario aludía directamente a la alcaldesa de Zaragoza: "Pero se podrá estar de pie @ChuecaNatalia?".

Pero todos sentadicos, eh, que nos tiene que aguantar de pie jajaja https://t.co/9KtfLCZHBv — Azul y blanco 💙🤍 (@PilarRZGZ_70) October 16, 2025

Los aficionados del club miraban más hacia su equipo: "No se me ocurre mejor cantante que defina lo que sentimos al acudir al Ibercaja estadio: Pereza". Así, haciendo referencia al grupo que formó Leiva junto a Rubén del Pozo en los años 2000.

El escenario más grande en la actualidad

La oferta musical zaragozana no es escasa y ganar un escenario de estas características supone un empujón a la vida cultural ya muy consolidada en la ciudad. El más utilizado es el Pabellón Príncipe Felipe que para conciertos suma 8.500 personas de aforo entre las gradas y la pista. La comodidad para llegar hasta el recinto y la buena gestión del mismo ha hecho que se convierta en el espacio de referencia para conciertos en Zaragoza.

No es el único, ya que la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza acoge grandes festivales como el FIZ y conciertos para capacidad con 6.500 personas o la Sala Mozart para conciertos más personales con hasta 1.900 de aforo.

Aunque no es habitual el uso del espacio de Feria de Zaragoza para conciertos ante la lejanía y mala comunicación con la ciudad, está entre las opciones para grandes conciertos. El último celebrado con el cantante Myke Towers llegó a acoger hasta a 15.000 asistentes.

Una capacidad que también tiene el recinto de Expo Ranillas que se ha utilizado en ocasiones para conciertos como el de Melendi el pasado 2024 o durante la celebración del festival Vive Latino.

Por el momento, Leiva es el único artista confirmado para el Ibercaja Estadio y ya se encuentran muchas entradas vendidas. Escasas horas después de salir a la venta las entradas del concierto el primer tramo de entradas en pista ya estabas agotadas lo que ha ocasionado poner a disposición de los aficionados 1.000 más. Mientras en algunos sectores de Fondo Norte y laterales comienzan a quedar solo entradas sueltas.