El alcalde de Aguarón defiende su inocencia y no dimitirá hasta que no haya sentencia: "No hará falta que nadie lo pida"

El alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, ha roto su silencio ocho meses después de que EL ESPAÑOL DE ARAGÓN destapara las numerosas irregularidades en su gestión. Ha denunciado una “campaña claramente interesada, partidista y carente del más mínimo respeto institucional”, apuntando al PP de Zaragoza y al Gobierno de Aragón.

A través de un comunicado, Cucalón ha defendido su inocencia y ha asegurado que no dimitirá hasta que no haya sentencia firme. “No hará falta que nadie me lo pida. Pero mientras tanto, exijo respeto al trabajo de los jueces y a mi derecho a la presunción de inocencia. Lo que no voy a tolerar es que el PP, ni el Gobierno de Aragón, intenten destruirme políticamente antes de que la Justicia hable”, ha expuesto el también presidente de la comarca Campo de Cariñena.

Además, Cucalón, suspendido de militancia por el PSOE, amenaza con emprender acciones legales contra la directora general de Administración Local, Marina Sevilla, y el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma.

Esta semana, la Fiscalía presentó una denuncia contra el alcalde de Aguarón por adjudicar contratos por 235.000 euros a una empresa de su primo y socio. El primero de esos contratos, de 109.234,55 euros, fue declarado nulo de pleno derecho por el Consejo Consultivo tras detectar graves irregularidades.

“El Gobierno de Aragón ha decidido remitir un informe a la Fiscalía sobre el Ayuntamiento de Aguarón mientras mira hacia otro lado en otros casos mucho más graves como el ayuntamiento de Monterde presidido por un alcalde del PP”, ha señalado Cucalón, quien ha exigido “igualdad de trato, transparencia y que no se utilicen los recursos públicos para fines partidistas”.

En concreto, el polémico ‘alcalde de la gamba roja’ exige al Gobierno aragonés que actúe “con rigor, imparcialidad, transparencia y respeto escrupuloso a la ley”.

“Si el PP quiere hablar de ejemplaridad, que empiece por aplicársela a sí mismo. Lo que está haciendo el Gobierno de Aragón es utilizar la Dirección General de Administración Local para una caza de brujas política, no para mejorar la gestión municipal, y esto es muy grave”, ha añadido.