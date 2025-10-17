Un famoso bar de fiesta en Zaragoza podría cerrar por molestias y ruidos a los vecinos: "¿Dónde voy a salir ahora?"

Las fiestas del Pilar han finalizado por todo lo alto en Zaragoza. No solo porque han sido unos festejos a los que los ciudadanos les han puesto una nota media de 7,9, sino porque varios son los locales que tendrán que cerrar de manera provisional por diferentes motivos.

Dos de ellos están ubicados en 'la Zona', en los alrededores de Camino de las Torres, y son, quizás, los establecimientos de ocio nocturno más populares entre los jóvenes de ahora. El primero de ellos,Babia, será clausurado por no tener en regla la licencia de funcionamiento. Un problema que se solucionará en el momento en el que el papeleo esté en regla.

Por su parte, el Tal y Cual (ubicado en Francisco de Vitoria), tendrá que cerrar cautelarmente su actividad por molestias y ruidos.

Así consta en la Gerencia de Urbanismo, que se celebrará el próximo lunes 20 de octubre, donde se señala -además del cierre provisional- que ambos locales habían cometido estas faltas en varios expedientes acumulados.

Este 2025 ya comenzó fuerte en el bar de copas de Francisco de Vitoria. En el mes de enero, la Gerencia de Urbanismo ya le impuso una multa de 2.200 euros por sobrepasar la capacidad permitida en 80, 60 y 35 personas (siendo estas cifras de distintos expedientes acumulados).

Y, justo seis meses después, se le impuso una multa de 601 euros por sobrepasar durante 55 minutos el horario máximo de cierre establecido por la normativa municipal.

El provisional cierre del Tal y Cual, así como de Babia -la discoteca a la que todos los jóvenes acuden una vez cierran los bares de fiesta-, ha levantado las quejas de los usuarios más fiesteros. Sonia García (26 años), dice que es "una pena", a la par que se pregunta: "¿A dónde voy a salir ahora? ¿Al Casco?... Vaya mierda".

Quejas vecinales

No obstante, los hay que celebrarán el cierre durante un tiempo de estos locales: los vecinos de la zona. Las molestias por ruidos de ocio nocturno no son nuevas en Zaragoza. De hecho, esta misma semana, residentes de la zona trasladaron a este diario el malestar que han sufrido durante las Fiestas del Pilar. "Han sido horrorosas", aseguraba Emilio Recuenco, vecino.

Tal y como lo denunció este pasado jueves, el problema se concentra en las calles Francisco de Vitoria, María Lostal, Camino de las Torres y calle de San Vicente Mártir. "Lo que se conoce como 'La Zona', donde en 500 metros lineales tenemos unos 20 locales de ocio nocturno", explicó el afectado.

Pero, más allá del ruido, los vecinos denuncian el vandalismo derivado del ocio nocturno. "La gente sale, bebe y no sabe controlarse. Y luego lo peor viene con todos los desperdicios que dejan: botellas que tiran al suelo de cristal y las rompen, estropean señales de tráfico, contenedores, escaparates. Llegan incluso a orinar y vomitar en las aceras", expone, recordando que "estamos hablando de calles céntricas de Zaragoza".