Una avería "durante las obras de La Romareda" fríe microondas y neveras en un bloque entero de Zaragoza: "A gastar 500 euros"

Una avería eléctrica "durante la ejecución de las obras de la nueva Romareda" ha dejado KO los electrodomésticos de un bloque entero de Zaragoza. Se trata del situado en el número 6 de la calle de Juan II de Aragón, la que discurre entre el famoso restaurante Rogelios y el Colegio Romareda, a escasos metros del solar sobre el que se levantará el futuro estadio.

El incidente, registrado a finales de septiembre, ha obligado a los propietarios a tener que comprar media cocina, adelantando cientos de euros que ahora esperan recuperar a través de sus seguros. "Me he tenido que gastar cerca de 500 para comprarle a mi padre una nevera, un microondas, un radio despertador... A otros les fastidió la placa. En nuestro caso, la tele tampoco iba, aunque la recuperamos cambiando el cable, y estamos a la espera de que revisen el aire acondicionado. Con el mando no reacciona y nos tememos lo peor", afirma una de las afectadas.

Su padre no se enteró hasta ese 30 de septiembre por la tarde. "Los electrodomésticos pegaban chispazos... Ha habido muchos desperfectos en muchas viviendas, han sido días de mucho agobio. Tuvimos que sacar todo corriendo del congelador y repartírnoslo entre mi hermana y yo", agrega.

En una circular enviada el pasado 1 de octubre, la propia comunidad de propietarios asegura haber confirmado la causa y apunta directamente a "una máquina" que "golpeó y dañó un cable de tensión durante la ejecución de las obras de la nueva Romareda".

"En cuanto se tuvo conocimiento de la situación, desde la Administración contactamos inmediatamente con E-distribución. A todos aquellos propietarios que hayan podido sufrir daños en sus viviendas se les recomienda dar parte al seguro", señalan.

Desde el Ayuntamiento únicamente tienen constancia de un corte programado de entre cuatro y cinco horas. Según fuentes municipales, el suministro se restableció con normalidad, por lo que cualquier interferencia o problema correspondería a la distribuidora. Es más, subrayan que dentro de la pastilla del estadio no hay tensión desde el mes de julio.

Los vecinos, sin embargo, aseguran que no se les avisó de ningún corte programado, algo que sí ha venido sucediendo cada vez que tienen que cortar el agua por los trabajos en el entorno, y desde Endesa defienden que los cortes programados no provocan este tipo de averías masivas, ya que cada día se producen decenas y nunca se dan circunstancias como estas.

Por recomendación de los administradores, los afectados presentarán reclamaciones "ante Endesa y el Ayuntamiento". La prioridad, como ya han hecho muchos, es dar parte a sus seguros. Posteriormente serán estos los que tengan que determinar dónde estuvo el origen y si hay derecho, o no, a indemnización.

Hasta ahora, los vecinos aseguran haber aguantado "con paciencia" los cortes, los ruidos y las afecciones provocadas por las obras, que durarán, al menos, hasta mediados de 2027, cuando se inaugurará el estadio modelado por el cierzo diseñado por el arquitecto César Azcárate y el equipo de Idom. Esta ha sido otra gota más en un vaso que empieza a estar ya colmado.