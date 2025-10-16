PP y Vox acuerdan ampliar la bonificación de la plusvalía en Zaragoza: sólo se pagará un 5% por segundas viviendas heredadas

El 2026 cada vez está más cerca. Prueba de ello son los acercamientos que se están dando en el Ayuntamiento de Zaragoza de cara a las ordenanzas fiscales y, sobre todo, a los presupuestos del próximo ejercicio. Mucha afinidad se ha notado entre el Gobierno municipal y Vox, este jueves, al anunciar de forma conjunta -pero con especial protagonismo para los de Julio Calvo- las nuevas bonificaciones del impuesto de plusvalía en la capital.

Los zaragozanos que hereden una segunda vivienda con un valor catastral inferior a 200.000 euros tendrán que pagar, a partir del próximo año, un 5% de este impuesto. La rebaja, y así lo han acordado ambos partidos, se elevará hasta el 95% (el mayor margen que permite la normativa estatal) y, además de implementarse en segundos inmuebles, también se ampliará en casos de transmisiones por fallecimiento de garajes y trasteros. En el resto de viviendas la bonificación se eleva hasta el 65%, con ese mismo límite del valor catastral.

La medida se extiende, además de a las herencias, a los pactos sucesorios de presentes, una figura recogida en el Derecho Foral aragonés, similar a la donación pero que, a diferencia de esta, no es revocable. Se trata de una transmisión inmediata de bienes de forma contractual y no solo por testamento.

El objetivo es reducir, todavía más, el impacto de este impuesto para contribuyentes que heredan uno o varios inmuebles, tal y como han explicado el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, y la concejal de Vox Eva Torres. Este grupo político ha sido el impulsor de la proposición normativa, que este jueves ha recibido la conformidad del Gobierno municipal y va a ser remitida a la Comisión Plenaria de Hacienda para continuar con su tramitación.

Apoyo de Vox

El ahorro anual estimado para la población zaragozana supera los 1,1 millones de euros, de acuerdo a los datos del Área de Hacienda y Fondos Europeos. Un "beneficio para los ciudadanos" que desde el Gobierno esperan seguir alcanzando con el apoyo de su más fiel aliado: Vox.

Eso sí, Torres ha sido franca asegurando que "todavía queda mucho por delante para acordar unos presupuestos". Aunque todo señala a que ambos partidos volverán a alcanzar un acuerdo, a diferencia de sus compañeros del Gobierno de Aragón. La diferencia, según la edil es porque "las prioridades que se trabajan en el Ayuntamiento son distintas a las del parlamento autonómico".

Sea como fuere, lo cierto es que está línea roja del grupo ha sido respetada por el PP y ello supone el inicio de un camino hacia las cuentas de 2026 que parece que será conjunto.

Y, es que, no es la primera vez que los de Natalia Chueca llegan a un entendimiento con Vox en relación con el impuesto de la plusvalía. El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ya, hace unos meses, una reducción del impuesto para trasmisiones mortis causa de inmuebles distintos a la vivienda habitual.

Se situó en el 65% la bonificación para segundas viviendas y garajes (que ahora se aumenta hasta el 95%) y en el 50% para otros inmuebles (elevada, con esta nueva modificación, hasta el 65%). Se amplió, también este año, de 150.000 a 200.000 euros el baremo para aplicar estas bonificaciones.

De este modo, el Consistorio zaragozano sigue avanzando en su compromiso por reducir la carga impositiva a la ciudadanía y consolida su posición de liderazgo como una de las capitales españolas con menor presión fiscal. Para trasmisiones mortis causa de la vivienda habitual y de los inmuebles afectos a actividad empresarial, el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene, desde hace varios años, una bonificación del 95%, independientemente del valor catastral.

La proposición normativa será remitida a la Comisión Plenaria de Hacienda y Fondos Europeos para su dictamen y posible incorporación de votos particulares. Posteriormente, deberá ser sometida a exposición pública y finalmente elevada para su aprobación por el Pleno Municipal.