La Navidad se adelanta más que nunca en Zaragoza: las luces se encenderán a finales de noviembre por 1,2 millones

Con la traca final de las Fiestas del Pilar Zaragoza se ha despedido del cachirulo y ha vuelto a la rutina, aunque con la mirada puesta ya en los turrones, las luces y la Navidad. Y es que, pese a que todavía quedan casi dos meses para celebrar el nacimiento de Jesús, el Ayuntamiento se prepara ya para hacer que la capital de Aragón vuelva a brillar por todo lo alto.

Porque, este año, la ciudad se iluminará más que nunca. Según ha podido conocer este diario, la luz volverá a recorrer los principales puntos de la ciudad en un corredor de 3,5 kilómetros que irá desde Independencia, hasta Gran vía y Fernando el Católico.

Como novedad, además, este incluirá otros puntos principales de la ciudad como el paseo Sagasta, donde ya a principios de octubre se comenzó a colocar la misma decoración que en el resto de vías.

Fue a finales de septiembre cuando se empezaron los primeros trabajos, con la colocación de elementos básicos preliminares de anclaje o pequeñas bombillas. Se hizo así para evitar el contraste navideño en plenas Fiestas, poniendo estos primeros y disimulados detalles tanto en las arterias principales de la ciudad como en las zonas más alejadas del centro.

Una puesta en marcha de la navidad que, pasado el Pilar, irá a todo gas para llegar al último viernes de noviembre, cuando se celebrará el encendido navideño. Será, por lo tanto, una Navidad anticipada al igual que ya lo fue la de 2024, cuando la ciudad se 'encendió' también con un mes de antelación (aunque fue un día más tarde, el 29).

El encendido y novedades

Así, la magia regresará el 28 de noviembre a Zaragoza con un estallido de luz que se extenderá hasta el 6 de enero. El broche de oro será con la gran Cabalgata de Reyes que este año trae también novedades.

Habrá nueva decoración para el desfile, como el gran árbol de la mirra -de 3 metros de altura- que vestirá la carroza de Melchor por 7.865 euros (IVA incluido).

Eso sí, pese a que las fechas sean casi las mismas, no lo es el presupuesto destinado a los ornamentos. Este año, y así lo anunció hace meses el concejal de Urbanismo Víctor Serrano, asciende a 1.197.486,18 euros. Lo que, comparado con las festividades anteriores, supone unos 450.000 euros más de lo que inicialmente se propuso en 2024 (aunque finalmente se amplió a 1.300.000 euros en luces).

Y es que, la Navidad 2025-2026 vendrá con más de 600 actividades. Algunas de ellas ya tradicionales, como el corredor de luces o el Belén de Judea más grande de Europa.

Aún por conocer más novedades de este año, el impacto económico de la pasada campaña navideña superó los 75 millones de euros, con más de 2 millones de asistentes y 600.000 visitantes.