Las farmacias y centros de salud de Zaragoza se preparan para un pico de contagios tras las Fiestas: "Viene lo peor"

El centro de salud Actur Sur de Zaragoza, en una imagen de archivo. E. E.

Las farmacias y los centros de salud de Zaragoza se preparan para un pico de catarros y casos de covid-19 tras las Fiestas del Pilar. Los abruptos cambios de tiempo y los actos multitudinarios de los días grandes de la ciudad son el perfecto caldo de cultivo para que se disparen los contagios, un problema que ha empezado a asomar la cabeza en los últimos días y que amenaza con ir a más de cara a Todos los Santos.

Muchas personas han comenzado a ver en su entorno cuadros de tos, mocos, fiebre y malestar. Por el momento, esto no se ha traducido en un repunte de la venta de test o de consultas, pero tanto médicos como farmacéuticos son perfectamente conscientes de lo que está por venir.

Las aglomeraciones, los espacios cerrados, los contrastes del frío y el calor y la vuelta al colegio propician el aumento de las infecciones respiratorias, una situación que va a coincidir con el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe.

El presidente del Sindicato de Médicos de Atención Primaria (Fasamet), Leandro Catalán, confirma que ya en estos primeros diez días de octubre ha habido procesos, y aunque este primer martes post-Pilares ha sido relativamente tranquilo, la cosa podría empezarse a complicar hacia la segunda quincena. "Esperemos que no sea algo explosivo", comenta.

Brote de covid en una residencia

Por lo general ya solo compran test de covid-19 personas con síntomas leves que quieren confirmar el diagnóstico, gente que convive o visita a personas vulnerables y personas que han estado en contacto con positivos y quieren saber si se han contagiado.

Este verano, confirman los médicos consultados, ha habido más casos que a lo largo del invierno y la primavera. "Ha habido un repunte, aunque no excesivo, y los casos han evolucionado de forma razonable. El tratamiento no es muy distinto al de un catarro normal", dice Leandro Catalán.

El mayor hándicap es que los centros de salud ya no disponen de test, por lo que el positivo no puede confirmarse a no ser que los afectados se compren uno en la farmacia o vayan a urgencias.

Esta semana, la covid-19 ha dejado un brote en una residencia de la provincia de Zaragoza.

Según el Boletín Epidemiológico de Aragón, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se registró un episodio que afectó a seis residentes y una trabajadora.

A todos ellos y a sus contactos, indican desde la Consejería de Sanidad, se les dieron las recomendaciones a seguir según el protocolo vigente para evitar la propagación.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza inciden en los mensajes de prudencia y autocuidado, sobre todo con personas mayores o con patología. "Las recomendaciones son las de siempre. Si te encuentras en situación de vulnerabilidad no vayas a sitios cerrados o con poca ventilación, evita estar con personas vulnerables, usa mascarilla y lávate las manos", recalca su presidenta, Raquel García.

A este respecto, subraya que la covid-19 va a ser ya temporal. Es decir, una de las infecciones respiratorias que va a estar presente "habitualmente".