Zaragoza celebra unas Fiestas de "éxito" y fija ya la mirada en 2026: "Igual tenemos que hacer una Ofrenda de 24 horas"

Las Fiestas del Pilar han terminado con una nota media de 7,9 por parte de los zaragozanos. Una cifra que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha valorado "muy positivamente" este mismo martes.

"Es casi la nota récord en unas fiestas donde se han congregado 2.700.000 personas. Ya decíamos que iban a ser unas fiestas de récord con más de 1.000 actos programados y se han podido atender con éxito. Tanto por la respuesta del público zaragozano como por el tiempo, que ha permitido que estas fiestas fueran excepcionales", ha expresado la regidora. Asimismo, ha agradecido tanto la participación ciudadana como todo el trabajo de los servicios municipales y voluntarios.

Y, pese a que no han pasado ni 24 horas desde que se han dado por finalizadas las Fiestas, la alcaldesa asegura que ya se está trabajando para "seguir mejorando de cara a las próximas". Una planificación que pasará por repensar la Ofrenda de Flores, que este año ha superado las 18 horas.

"Cada vez son más las personas que se acercan a depositar sus flores, este año han sido más de 170.000 oferentes. Igual tenemos que hacer una Ofrenda de 24 horas", ha señalado Chueca. Pero lo principal, tal y como lo ha asegurado, será hacer un análisis para conseguir que "sea lo más ágil y operativa posible".

Lo ha dicho así respondiendo a las quejas que se produjeron el pasado 12 de octubre por retrasos en los grupos individuales. "Es verdad que si hay grupos que tienen planificada una hora, pero deciden salir como individuales por la mañana eso trastoca los horarios y provoca algunos retrasos, pero es muy difícil controlarlo todo y sobre todo con tanta asistencia", ha explicado.

Sobre la Ofrenda de Frutos, Chueca ha asegurado que también podría crecer más de cara al año que viene dado el éxito en estas Fiestas. Se recogieron casi 15.000 kilos de comida, incrementando "un 50%" lo recolectado en el 2024.

Sobre la huelga del tranvía, la alcaldesa ha mandado un mensaje de tranquilidad. Los paros, que empezaron este 12 de octubre, encaran ahora la semana de vuelta a la rutina. No obstante, Chueca ha asegurado que los ciudadanos "tienen más alternativas de movilidad", como por ejemplo "los buses o el servicio Bizi".

Eso sí, ha lanzado un mensaje a los trabajadores y la empresa para que "empiecen otra vez a pensar en sentarse a negociar y a poner fin a esta huelga para llegar a un buen convenio para las dos partes".