Más presupuesto para el cheque familia en Zaragoza: "Las ayudas van de los 700 a los 1.000 euros"

Algunos de los niños de la escuela infantil Cantinela, durante la visita de la alcaldesa Natalia Chueca. Miguel G. García Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido más de 2.250 solicitudes para el cheque familia, "lo que ha superado todas las expectativas". Así lo ha asegurado, esta mañana, la alcaldesa Natalia Chueca quien ha explicado que desde el Consistorio se han visto "desbordados".

Motivo por el cual, ha anunciado que se va a incrementar un 25% el crédito de la ayuda- que pasará de 1.300.000 euros a 1.600.000 euros- para que "todas las familias que lo han solicitado puedan acogerse a la subvención". La subvención "oscila entre los 700 y 1.000 euros" en función de la situación de cada familia solicitante.

Cabe recordar, y así lo ha hecho la regidora, que el proceso de resolución tuvo algo de "revuelo" este año. Tal y como lo ha explicado, este periodo se ha extendido porque hubo "1.520 peticiones que presentaban errores cuya fase final de subsanación se está realizando".

Imágenes de la visita de la alcaldesa a la escuela infantil Cantinela, de la Fundación La Caridad. Miguel G. García Zaragoza

Entre las solicitudes, 58 no cumplieron con los requisitos, y se lanzó un listado provisional con el que se comenzaron a abonar a principios de octubre. Por el momento casi 700 familias ya las han recibido en una semana y durante este mes se van a completar los pagos.

Tras este inicio, desde el Ayuntamiento se han comprometido "a mejorar y revisar todo el procedimiento para hacer más sencilla la solicitud y que la respuesta pueda ser mucho más ágil". Desde el patronato "ya se está trabajando con los servicios jurídicos para esta simplificación administrativa y también con el área de transformación digital para poder resolverlas a través de inteligencia artificial, de cara al año que viene".

Es la tercera ocasión en la que el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece esta subvención para quienes no tienen posibilidad de disponer de una plaza en las Escuelas Infantiles Municipales. Contando desde la primera edición piloto en 2022, el consistorio ha destinado, con el incremento anunciado hoy por Natalia Chueca, más de 4.000.000 de euros a este cometido. Con ellos, se habrán visto beneficiadas 4.000 familias.

Además, desde que se puso en marcha esta iniciativa económica y de conciliación familiar hace tres años, el Gobierno de la Ciudad siempre se ha adaptado a la demanda para cubrir todas las solicitudes presentadas y validadas, evitando la baremación. Por último, la previsión del Ayuntamiento de Zaragoza es convocar el siguiente proceso de solicitudes para el curso actual inmediatamente después de abonar las últimas ayudas del anterior.