Apertura confirmada: llega al barrio de Valdespartera un nuevo supermercado con más de 1.000 metros cuadrados

Valdespartera es un barrio de Zaragoza que crece por momentos. Desde hace un tiempo en una parcela de la zona están levantando un supermercado de más de 1.000 metros cuadrados. Las obras ya han terminado y Aldi acaba de anunciar la fecha de apertura.

Mañana miércoles 15 de octubre, el nuevo supermercado abrirá sus puertas con ofertas para los vecinos que se acerquen a hacer la compra. La inauguración será a las 10.00 y contará con la participación de Pablo Gracia, responsable de Expansión de ALDI en la zona.

El nuevo supermercado está en la calle Isla del Tesoro 3, esquina con Avenida del Séptimo Arte. Tendrá un espacio de 1.000 metros cuadrados, y parquing gratuito para los clientes con 74 plazas. Se han contratado a 13 trabajadores para gestionar la tienda. El horario será el habitual en todos los supermercados ALDI, de lunes a sábado de 9.00 a 21.30.

ALDI

En 1945, los hermanos Theo y Karl Albrecht decidieron hacerse cargo de la pequeña tienda de alimentación que su familia había fundado décadas atrás, con la misión de ofrecer productos de calidad a precios accesibles para su vecindario. De la combinación de su apellido, Albrecht, y la palabra Discount, nació el nombre que hoy todos conocemos: ALDI.

Este concepto de tienda de descuento, unido a la búsqueda constante de calidad, sentó las bases de un modelo de negocio que transformaría el sector de la distribución alimentaria en Europa y, posteriormente, en el mundo.

En la actualidad, ALDI cuenta con más de 485 tiendas en toda España, consolidándose como una de las principales cadenas de supermercados del país. Desde su llegada al mercado español en 2002, la compañía ha crecido de forma sostenida, empleando a más de 7.700 trabajadores.

Su modelo de negocio basado en el descuento le permite ofrecer productos de alta calidad procedentes de proveedores locales, nacionales e internacionales. Nueve de cada diez productos de su surtido pertenecen a sus marcas propias, que incluyen desde alimentos frescos hasta artículos del hogar, utensilios de cocina y materiales deportivos.

El crecimiento de ALDI continúa a un ritmo constante. En el mes de septiembre, la cadena inauguró nuevas tiendas en Barakaldo (Vizcaya), Berango (Vizcaya), Felanitx (Mallorca) y Madrid. En octubre, además de la apertura prevista en Sevilla, se suma el nuevo supermercado en Zaragoza, ubicado en el barrio de Valdespartera.

¿Cómo llegar al nuevo ALDI?

Llegar al nuevo ALDI de Zaragoza es muy sencillo. Cuenta con acceso desde la Z-40, la A-23 y la Avenida del Séptimo Arte, así que será fácilmente accesible para los vecinos de la zona y de barrios cercanos como Montecanal o el Distrito Sur.

Por otro lado, tiene cerca una parada del tranvía, por lo que también es posible llegar al supermercado en transporte público.