Tradición, solidaridad y bailes regionales en la Ofrenda de Frutos de Zaragoza: "La de Flores es bonita, pero esta es única”

El final de las Fiestas del Pilar se acerca, pero antes de despedirlas, todavía quedaba por vivir uno de los días más especiales y mágicos del año. Zaragoza se vestía con los trajes de gala de cada punto de España y se llenaba de solidaridad para celebrar la ofrenda de Frutos más multitudinaria, con más de 3.500 participantes y abierta por primera vez a la ciudadanía.

El cielo gris amenazaba con la lluvia, pero el tiempo respetaba el primer gran acto de este lunes 13 de octubre. Así pues, minutos antes de la salida de la Ofrenda, prevista a las 10.30, la plaza Santa Engracia se llenaba de trajes regionales, gastronomía, música y un ambiente alegre.

Además, en las inmediaciones se colocaba un público impaciente que se entregaría por todo el recorrido (paseo Independencia, Coso, calle Alfonso I y la plaza del Pilar) con aplausos, cánticos y gritos de 'olé, olé'.

En la misma plaza Santa Engracia dos señoras trataban de concretar que era lo que más les gusta de la Ofrenda de Frutos, sin embargo, terminaban quedándose “con todo”. “Ver los cestos llenos, los trajes tan bonitos, la música, los bailes. Nos gusta ver todo, siempre que podemos venimos”, matizaban.

Entre los oferentes había quienes llevaban más de 25 años o quienes se estrenaban en 2025. Algunos, por su parte, probaron el pasado año y han vuelto a repetir. Es el caso de un matrimonio del primer grupo con verduras y productos de la huerta en su cesta: “Somos el grupo que abre y poder entrar los primeros a la Basílica es muy emocionante. Es un día muy bonito y lo vivimos con mucha ilusión”.

Primeros oferentes. E.E.

Desde antes de empezar, el centro galego en Burgos ponía un toque de música. De este grupo forman parte Javi, Álvar y Esperanza, que han venido de propio desde Burgos a pasar unos días en Zaragoza y hacer la Ofrenda. “Es la segunda vez que venimos, nos encantó el año pasado y hemos repetido. La de Flores es muy bonita, pero esta es especial”, opinaba Esperanza con su cesta llena de morcilla de Burgos.

A partir de las 10.30, las Casas Regionales comenzaban su recorrido con destino a la Virgen del Pilar. Con alimentos de todo tipo y de diferentes procedencias que tienen un fin solidario: dárselo a los más necesitados.

Natalia Chueca durante la Ofrenda de Frutos. Toni Galán Ayuntamiento de Zaragoza

En ese punto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recordado que la Ofrenda de Frutos es la más antigua de Zaragoza y que nació en 1949 tras la guerra, en un período de hambruna, con un fin solidario. “La devoción a la Virgen del Pilar la queremos canalizar en esta ofrenda, que es única en el mundo”, ha añadido.

Así pues, desde huevos, mandarinas, longanizas, morcillas, calabacines, lechugas, tomates, pasta, magdalenas y rosquillas hasta plátanos de Canarias, naranjas de Valencia, sidra asturiana, melocotones de Calanda y lazos de Soria. En total, según ha anunciado la presidenta de las Casas Regionales y Provinciales de Aragón, Lola Sebastián, la previsión es de recoger más de 10.000 kilos de alimentos.

Plátanos de Canarias en la Ofrenda. E.E.

El destino es lo más importante en esta celebración, pero el camino también permite disfrutar de la música y los bailes de cada región, que acercan la tradición a Aragón y permiten a algunos residentes sentir de su tierra.

La Policía Local comenzaba la Ofrenda y posteriormente seguían las diferentes Casas Regionales de Zaragoza: Casa de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Zamora, Casa catalana, Extremadura, Melilla, centro soriano, Navarra o Comunidad Valenciana hasta cerrar con representantes de Aragón (pueblos como Villar de los Navarros, Figueruelas, Bujaraloz, Cetina…).

Llegada al Pilar de la Ofrenda de Frutos. E.E.

Tras las palmas y bailes flamencos de Andalucía, con el paso de la Casa de Asturias, tres pequeños se convertían en protagonistas tirando la sidra y dando a probar a algunos asistentes. La Agrupación Cultural y Folcrórica Surco y Arado de Gáldar (Canarias) también arrancaba los aplausos con su baile típico.

Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura demostraban los suyos ante las miradas atentas una abarrotada Zaragoza.

En total, 85 grupos de oferentes -entre casas regionales, distritos y asociaciones vecinales, llegaban hasta la Basílica de la Virgen del Pilar, el momento más emotivo de la mañana. Allí eran recibidos por el Arzobispo de Zaragoza y algunos no podían contener las lágrimas.

Justo antes de entrar, una manchega reconocía que estaba muy emocionada, a pesar de vivir esta tradición desde hace 25 años: "Es un día muy entrañable, muy especial. Llevamos rosquillas de Burgos y floretas de Salamanca que hacemos en casa en familia".