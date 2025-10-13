Sergio Galán y Diego Ventura cierran la Feria del Pilar de Zaragoza con una puerta grande

Sergio Galán y Diego Ventura cierran la Feria del Pilar con una puerta grande. Plaza de Toros de Zaragoza

Destacaron en la última de abono de la Feria del Pilar 2025 los rejoneadores Sergio Galán y Diego Ventura cerrando el ferial con una puerta grande más que merecida.

Fue Sergio Galán, quien en su primero tocó las dos orejas de uno de Sánchez y Sánchez con el que el rejoneador se gustó tanto en banderillas, como al final de la faena.

Con el segundo de su lote, no estuvo tan acertado con los aceros en el cuarto y malogró la faena que podría haberle costado otro trofeo.

Diego Ventura, por otro lado, acompañó a Sergio Galán por la puerta grande cuando le cortó dos orejas al segundo de su lote de nombre “Montañero”.

Fue durante esta faena en la que Diego Ventura dejó buenos arrimones con los rejones de castigo, poniendo en tensión a los tendidos.

Fue con las banderillas con lo que más se lució y cerró la faena sin cabezada y con un estoconazo al quinto de la tarde. En el primero, fue ovacionado al tener que darle uso al descabello.

Lea Vicens fue ovacionada en el primero de su lote, con el cual dejó buenos rejones de castigo y unos llamativos arrimones en el tercio de banderillas. Fue en el cierraplaza con el que pudo haber hecho más, pero malogró la faena con los aceros.

Ficha del festejo

Lunes 13 de octubre. Corrida de rejones. Décima de abono.

Toros de Sánchez y Sánchez.

Sergio Galán: dos orejas y ovación.

Diego Ventura: ovación y dos orejas.

Lea Vicens: ovación y silencio tras dos avisos.