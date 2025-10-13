El PP espera convencer a los jóvenes para atar la mayoría absoluta de Chueca y el PSOE alerta del 'efecto primera vez'

El PP espera convencer a los votantes jóvenes para atar la mayoría absoluta de Natalia Chueca en 2027. La alcaldesa rozaría la mayoría absoluta según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, un resultado que, según el portavoz popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, demuestra que los ciudadanos quieren “pasar página” del Gobierno “agotado” de Pedro Sánchez.

Para el concejal, la horquilla de 15 a 16 concejales “fortalece las políticas que Natalia Chueca está impulsando en la ciudad”. Que las llaves de Zaragoza estén en manos de la Generación Z, fundamentalmente de los jóvenes de entre 18 y 29 años, no debería ser un problema, según Lorén, ya que “el voto joven tiene como referencia política” a la actual alcaldesa.

“La tienen tanto por su sensatez a la hora de evitar radicalismos como por hacer una política productiva y creativa. Busca oportunidades para Zaragoza y su futuro alejada de las demagogias de la izquierda”, agrega.

Al portavoz popular tampoco le preocupa el auge de Vox. “Al fin y al cabo, es un voto de centroderecha y, en el caso del Ayuntamiento, no hay que olvidar que han apoyado los presupuestos y las políticas sensatas que ha lanzado Natalia Chueca”, apunta.

Distinta lectura hace la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que sí se muestra preocupada por el ‘efecto primera vez’ y el resultado de los de Julio Calvo. Según la consulta de SocioMétrica, el partido se quedaría con entre ocho y nueve concejales frente a los diez que tiene en estos momentos.

Los socialistas prometen trabajar todavía “con más pasión” para dar la vuelta a las encuestas. “Nos tenemos que entregar para explicar a los jóvenes lo que significaría un país con la llegada de la ultraderecha. También hay que incidir en las mujeres. Cuando PP y Vox se dan la mano, quienes pierden son las mujeres”, afirmaba Ranera.

Lo harán con proyectos “propositivos” centrados en la movilidad o las políticas de juventud, donde “hay un descontento por parte de la ciudadanía”.

La edil cree que en dos años todo puede cambiar, y que con semanas como esta última -con polémicas como la del pregón, la de los espacios seguros y la huelga del tranvía- hay partido. “La política es vertiginosa y, desgraciadamente, hemos visto unas Fiestas del Pilar salpicadas por grandes errores del Gobierno y de Natalia Chueca. Si se hiciese otra encuesta la semana que viene, estoy convencida de que los resultados variarían”, relataba, criticando también que los días grandes de Zaragoza hayan dejado atrás su carácter popular para centrarse en lo “puramente comercial”.

“No hay que explicar lo evidente”

Vox hace una lectura “positiva” de la encuesta de SocioMétrica. “Sobre todo teniendo en cuenta que el resto de partidos o bien se quedan como están o van a la baja. Vox es el único que tiene una clara tendencia al alza”, subraya su portavoz, Julio Calvo.

También se queda con “el trasvase de votos desde el PP” que refleja el estudio. “Es del 10% y, teniendo en cuenta que el electorado del Partido Popular es mucho más abundante que el de Vox, supera ampliamente el trasvase inverso, del 7%. En números absolutos hay muchos más antiguos votantes del PP que se están pasando a Vox”, agrega.

Respecto al voto joven -decisivo para que el PP pueda gobernar en solitario o vuelva a necesitarles en 2027- cree que “a los jóvenes no hay que explicarles lo que es evidente que está sucediendo”, ya que “lo están viviendo en sus propias carnes”. “Por primera vez en una época de paz, una generación va a vivir peor que la anterior, y han percibido que Vox es el único partido con deseos reales de cambiar las cosas”, expone.

El mayor problema para los de Abascal es que muchos de los jóvenes que van a votarles podrían no presentarse el día de las elecciones. Desde la formación confían en que la realidad “les abra los ojos” y les haga ver que “o en este país se producen cambios estructurales importantes o su estándar de vida va a ser mucho peor que el de sus padres y abuelos”.

Otra incógnita de cara a las municipales de 2027 es qué ocurrirá con la izquierda a la izquierda del PSOE. Si se presenta por separado, Chueca tendrá más posibilidades de conseguir mayoría absoluta. Ocurrió ya en 2023, cuando Podemos y CHA se quedaron fuera del salón de plenos.

La encuesta de SocioMétrica apunta a que Zaragoza en Común (ZEC) podría mantener sus dos concejales o quedarse con uno solo. Su portavoz, Elena Tomás, remarca que “las encuestas son lo que son” y que su verdadera preocupación es lo que pasa en la calle.

“Lo que escuchamos es mucho malestar por la gestión de los servicios públicos: el bus, la huelga del tranvía, las talas de árboles, la falta de mantenimiento en los colegios públicos, el cierre de las zonas de juventud, la eliminación de los puntos violeta… El PP tiene cada vez una mayor dependencia de la extrema derecha, que niega la violencia machista”, destaca.